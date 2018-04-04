Тимати, Мот и другие рэперы вывели в свет возлюбленных

На благотворительном аукционе удалось собрать 13,7 миллионов рублей, которые будут отправлены в детский приют «Покров» в Калужской области.

На балу также были замечены Анжелика Агурбаш, Виктория и Михаил Галустяны, Юлия Барановская, Пашу и Ханна, Марина Ким и другие селебрити.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба