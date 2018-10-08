Терешина, Светикова, Гребенкина и другие звезды с родными посмотрели новый детский мюзикл Дружинина

В минувшие выходные в столице прошли премьеры сразу двух мюзиклов — «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» и «Летучий корабль». На последнее мероприятие знаменитости с удовольствием пришли с детьми.

Кстати, в обоих спектаклях исполнительницей главной роли является Анастасия Стоцкая. В «Летучем корабле» она сыграла в свой день рождения. «Я очень люблю этот проект, я обожаю эту роль. Забава — одна из моих самых любимых героинь, пожалуй, самая близкая из всех, кого я играла. Я люблю этот спектакль за то, что в нем много юмора, света, доброты, он оставляет необыкновенное послевкусие счастья и веры в сказку, в добро. Я была счастлива выйти на сцену в свой день рождения и разделить эту радость со зрителями», — заявила Анастасия.