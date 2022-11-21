Телеканалы «ТНТ» и «Муз-ТВ» вырезали слова «мир» и «война» в старых песнях

Певица Zivert исполняла для телеканала «Муз-ТВ» кавер на песню «Все решено», и во время выступления зрители заметили нечто странное. Так, звук пропал дважды на строчке: «Мы голосуем за мир, но снова в моде война». Оказалось, что телеканал заглушил слова «мир» и «война». К слову, ведущий передачи не смог объяснить ситуацию.

Подобный случай произошёл и на телеканале «ТНТ», когда Савва Розанов исполнял хит «Как не быть молоком». Во время съёмок «Новых танцев» звук вновь пропал на строчке: «Немыслимые дети, прошедшие войну».

Распространятся ли подобные действия и на других телеканалах – пока неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что крупные города России отменили новогодние гуляния. О подобной новости уже рассказали власти Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. На этом фоне жителей Москвы особенно волновал вопрос, как пройдут праздники в столице. К счастью, мэр Сергей Собянин поспешил всех успокоить: новогодние мероприятия в Москве состоятся!