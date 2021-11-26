Татьяна Устинова выпускает новый роман о захватывающем расследовании эксцентричной писательницы

Истинные почитатели таланта автора уже знакомы с ее героиней — писательницей Маней Поливановой. Теперь она попадает в новую историю, где столкнется с криминалом и начнет собственное расследование.

Эксцентричная писательница приезжает в Петербург, чтобы ассистировать своей тетушке-экстрасенсу, в дар которой не верит. Среди клиентов родственницы — девочка с редким заболеванием, одинокая женщина с «венцом безбрачия», скрытный мужчина, проверяющая нового бойфренда блогерша, женщина, которой ясновидящая сразу отказывает, и импозантный незнакомец, оказавшийся поклонником писательницы Поливановой.

На второй же день Маня находит тетушку убитой и берется за собственное расследование. Ближе знакомясь с каждым из клиентов, приходивших на прием накануне происшествия, Маня узнает о нескольких семейных трагедиях, обретает подругу, немного влюбляется и, кажется, начинает верить в экстрасенсорные способности.