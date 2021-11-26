Татьяна Устинова выпускает новый роман о захватывающем расследовании эксцентричной писательницы
Истинные почитатели таланта автора уже знакомы с ее героиней — писательницей Маней Поливановой. Теперь она попадает в новую историю, где столкнется с криминалом и начнет собственное расследование.
Эксцентричная писательница приезжает в Петербург, чтобы ассистировать своей тетушке-экстрасенсу, в дар которой не верит. Среди клиентов родственницы — девочка с редким заболеванием, одинокая женщина с «венцом безбрачия», скрытный мужчина, проверяющая нового бойфренда блогерша, женщина, которой ясновидящая сразу отказывает, и импозантный незнакомец, оказавшийся поклонником писательницы Поливановой.
На второй же день Маня находит тетушку убитой и берется за собственное расследование. Ближе знакомясь с каждым из клиентов, приходивших на прием накануне происшествия, Маня узнает о нескольких семейных трагедиях, обретает подругу, немного влюбляется и, кажется, начинает верить в экстрасенсорные способности.
«Пока не задан вопрос, у судьбы есть выбор. Если ее спросить, то есть погадать, она должна будет ответить, и выбора у нее не останется».
Татьяна Устинова начала писательскую деятельность в 1999 году после того, как ее сократили на работе в Торгово-промышленной палате России. До этого писательница и блестящий переводчик работала в известных программах на телевидении.
Из-под пера Устиновой вышло более трех десятков романов.
Фото: пресс-служба