passion.ru
1 мин.

Татьяна Устинова выпускает новый роман о захватывающем расследовании эксцентричной писательницы

Одна из самых известных российских авторов детективов готова порадовать поклонников новым увлекательным сюжетом. Вскоре из печати выйдет роман Татьяны Устиновой «Судьба по книге перемен».
Татьяна Устинова выпускает новый роман о захватывающем расследовании эксцентричной писательницы

Истинные почитатели таланта автора уже знакомы с ее героиней — писательницей Маней Поливановой. Теперь она попадает в новую историю, где столкнется с криминалом и начнет собственное расследование.

Эксцентричная писательница приезжает в Петербург, чтобы ассистировать своей тетушке-экстрасенсу, в дар которой не верит. Среди клиентов родственницы — девочка с редким заболеванием, одинокая женщина с «венцом безбрачия», скрытный мужчина, проверяющая нового бойфренда блогерша, женщина, которой ясновидящая сразу отказывает, и импозантный незнакомец, оказавшийся поклонником писательницы Поливановой.

На второй же день Маня находит тетушку убитой и берется за собственное расследование. Ближе знакомясь с каждым из клиентов, приходивших на прием накануне происшествия, Маня узнает о нескольких семейных трагедиях, обретает подругу, немного влюбляется и, кажется, начинает верить в экстрасенсорные способности.

«Пока не задан вопрос, у судьбы есть выбор. Если ее спросить, то есть погадать, она должна будет ответить, и выбора у нее не останется».

Татьяна Устинова начала писательскую деятельность в 1999 году после того, как ее сократили на работе в Торгово-промышленной палате России. До этого писательница и блестящий переводчик работала в известных программах на телевидении.

Из-под пера Устиновой вышло более трех десятков романов.

Фото: пресс-служба

Новости партнеров
О чем говорят