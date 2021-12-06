Татьяна Устинова порадует поклонников новым романом «Судьба по книге перемен» — отрывок
Passion.ru представляет отрывок из нового произведения Татьяны Устиновой.
…Тетя Эмилия была задушена шнуром от настольной лампы. Разбитая лампа валялась тут же, рядом с креслом.
В кабинете и гостиной всё перерыто и перевёрнуто, дверь в квартиру не заперта.
– Так кто, вы говорите, к ней приходил? – спрашивал у Мани мужик, от которого сильно несло луком и перегаром. – Вчера?
Маня соображала плохо.
Она вернулась утром на Мойку и … нашла тетю Эмилию. Позвонила в отделение, и всё дальнейшее как-то перепуталось у неё в голове.
Кажется, ещё она звонила Алексу, и он не ответил. И еще Викусе, сестре Эмилии, тоже позвонила. Или нет?..
Потом вроде бы сидела на лестнице и баюкала на руках собаку, но тем не менее как-то оказалась в квартире, когда приехали … правоохранительные органы и всякие другие службы.
– Дамочка, как вас … – мужик заглянул в записи, – Мария Алексеевна, вы соберитесь, соберитесь! Вопросов впереди много, вы… сосредоточьтесь!
– Я сосредоточилась.
– Вы сами-то где находились? До того, как обнаружили труп?
– В «Астории».
Мужик крякнул.
Какая-то подозрительная дамочка, честное слово! Лицо знакомое, одета по последней моде, прямо как из программы «Звёздный переполох» на телеканале НТВ, собака при ней страшная. Утверждает, что сама племянница убитой, провела ночь в «Астории»! Может, она проститутка тамошняя и на неё в архиве что-нибудь да есть? Или откуда она такая, на лицо знакомая?
– А в «Астории» вы что делали?
– Ночевала. И ужинала. Нет, сначала ужинала, а потом ночевала.
– Это может кто-то подтвердить?
Дамочка подняла на него глаза:
– Персонал в гостинице. У них ещё мои вещи остались, я отдала в стирку. Вчера попала под дождь и промокла.
…Неужели это было только вчера?..
– В стирку? – переспросил оперативник вкрадчиво.
Стирка – это подозрительно. Может, ей срочно понадобилось улики уничтожить? Зачем ей стирка в гостинице, если у неё здесь родная тётка при квартире и стиральной машине!
– Мария Алексеевна, вы, главное, говорите правду, – теперь он буравил Маню глазами. – А то мы с вами завязнем.
– Я говорю правду.
– Значит, вы находитесь в отпуске и проживали на этой жилплощади у Эмилии Дмитриевны Поливановой, которая доводится вам родной теткой. Но именно вчера отправились в «Асторию», а тётю вашу убили. Как по заказу. Так получается?
Маня кивнула. Соображала она плохо.
– Н-да, – оперативник подергал себя за ухо. – А что за картотека в той комнате, где вы труп нашли? Ящики какие-то!
– Это карточки тетиных клиентов.
– В смысле?
Маня посмотрела на него:
– В прямом смысле. Люди, которые обращались к ней за помощью. Её клиенты. В ноутбуке тоже есть картотека, в электронном виде.
– Да кто она есть-то, тетя ваша?!
– Экстрасенс, – выговорила Маня, и лицо у нее дрогнуло. – Очень хороший. Знаменитый даже. Оперативник присвистнул.
Этого ещё не хватает!..
Нет, сам-то он по телевизору про этих самых экстрасенсов смотрел с удовольствием – интересно же! – но в глаза их никогда не видел, и как-то не до конца верил в их существование. Уж больно странные штуки они проделывают, экстрасенсы эти!..
А тут самый настоящий экстрасенс в виде … трупа. История.
– Кто ее убил? – вдруг спросила дамочка странным голосом.
– Так вот теперь нужно устанавливать!
– Почему я вчера не пришла домой? – продолжала дамочка. – Я же хотела сюда идти, к ней! И не пошла! И ещё платье это дурацкое! Если б не платье, я бы пришла! Понимаете?! И может быть, ничего бы не случилось!
Оперативник ничего не понял про платье. Огромный его опыт подсказывал, что сейчас дамочка осознает случившееся, примется рыдать и к разговору станет непригодна.
– Вы пройдите вон туда. Пройдите, пройдите! Там эксперт работает, вы ему отпечаточки сдайте свои.
– Зачем?
– Ну, затем, что нам надо! Чтоб ваши отпечатки от остальных отделить, вдруг мы какие интересные найдём, для нас ценные! Может, кто из клиентов вашей тёти судим был, сидел и уже по нашим картотекам проходит, мало ли!..
Маня взялась за голову.
– А вчера кто у нее был?
– Я не знаю. – Тут она вдруг сообразила, что знает! – Нет, подождите! Сегодня должен был прийти человек по имени Лев Граф. Так мне сказала тётя позавчера вечером!
– Это что ж за имя такое?
– Так его зовут – Лев Сергеевич Граф.
– И что же он? Приходил?
Маня покачала головой:
– Я не видела. Утром, когда я ушла, тетя была одна. Но уже одета для приёма! У неё такой специальный костюм был, она в нем работала.
– Который на ней?
– Да, – сказала Маня с трудом. – Который на ней.
– Стало быть, переодеться она не успела.
– Не успела, – повторила Маня.
…Вот сейчас начнётся, подумал оперативник. Самое время для рыданий.
Но дамочка оказалась … кремень.
Она втащила на колени собаку, которая всё время сидела у нее на ноге, навострив уши и не сводя крохотных свиных злобных глазок с оперативника, крепко обняла ее и прижалась лицом.
Дамочкины очки съехали на одну сторону.
– Что же это за порода такая? – спросил оперативник, которому стало жаль Маню.
Она оторвалась от собаки, поправила очки. Лицо у неё горело нездоровым румянцем.
– Что вы хотите узнать? Спрашивайте.
Фото: Starface