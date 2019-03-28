Татьяна Навка, Яна Рудковская, Алла Пугачева и другие звезды с детьми посетили мероприятие Yudashkin Kids Birthday

В минувшую среду, 27 марта, в Новом пространстве Театра Наций в Москве состоялся показ коллекции осень-зима 2019/20 Галины Юдашкиной в рамках мероприятия Yudashkin Kids Birthday и презентация коллекции сезона. Яркие и стильные комплекты представляли дети звезд, а поддерживали их мамы, папы, дедушки и бабушки — Алла Пугачева, Татьяна Навка, Яна Рудковская, Мария Кожевникова, Жасмин, Бедрос Киркоров и другие известные личности.
Фото: Екатерина Ширинкина
На подиуме были замечены Саша Плющенко, Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Маргарита Шор, Лиза Галкина. Финальный выход на подиум состоялся под хит группы Queen Bohemian Rhapsody.
Фото: Екатерина Ширинкина
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Текст: Роза Ветрова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru