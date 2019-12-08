Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Катерина Шпица и другие звезды посетили церемонию вручения веб-премии
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Фото: Пресс-служба
В субботу, 7 декабря, в Цифровом деловом пространстве состоялась церемония вручения второй российской премии в области веб-индустрии, организованной проектом The Digital Reporter при поддержке онлайн-кинотеатра ivi. Гостями мероприятия стали Катерина Шпица, Елка, Надежда Сысоева, Тимур Бекмамбетов, Мария Миногарова, Александр Незлобин, Юлия Хлынина, авторы телеграм-канала «Антиглянец» Наталия Архангельская, Татьяна Столяр и Юлия Пош, Михаил Ширвиндт, Ирина Шихман, и другие. Вели церемонию Иван Ургант и Александр Гудков.
Одна из самых заметных пар российского телевидения — Татьяна Лазарева и Михаил Шац — несомненно привлекала внимание окружающих.
Фото: Пресс-служба
Супруги были доброжелательны, но вместе фотографироваться не стремились.
Фото: Пресс-служба
Победителем по итогам голосования жюри в категории «Лучший веб-сериал» стал проект «Омар в большом городе», в номинации «Лучший интернет-сериал» выиграл «Шторм» Бориса Хлебникова, «Онлайн-персоной года» стала Ксения Собчак, награду за «Лучший просветительский проект года» получил «Парфенон» Леонида Парфенова, «Интервьюером года» признан Николай Солодников, «Документальным проектом года» выбран фильм Юрия Дудя «Колыма».
Специальный приз за поддержку и развитие веб-индустрии получил Тимур Бекмамбетов, спецприз за первый успешный сериал для онлайн платформы достался Петру Буслову («Домашний арест»),
Также спецприз получил Михаил Галин — хозяин знаменитого 10-килограммового кота Виктора, которого не хотели пускать на борт «Аэрофлота».
Фото: пресс-служба
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