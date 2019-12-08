Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Катерина Шпица и другие звезды посетили церемонию вручения веб-премии

Победителем по итогам голосования жюри в категории «Лучший веб-сериал» стал проект «Омар в большом городе», в номинации «Лучший интернет-сериал» выиграл «Шторм» Бориса Хлебникова, «Онлайн-персоной года» стала Ксения Собчак, награду за «Лучший просветительский проект года» получил «Парфенон» Леонида Парфенова, «Интервьюером года» признан Николай Солодников, «Документальным проектом года» выбран фильм Юрия Дудя «Колыма».

Специальный приз за поддержку и развитие веб-индустрии получил Тимур Бекмамбетов, спецприз за первый успешный сериал для онлайн платформы достался Петру Буслову («Домашний арест»),

Также спецприз получил Михаил Галин — хозяин знаменитого 10-килограммового кота Виктора, которого не хотели пускать на борт «Аэрофлота».