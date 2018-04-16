Тата Бондарчук, Мария Шумакова и другие знаменитости на показе Anastasia Zadorina в Санкт-Петербурге

В Петербурге в фешенебельном отеле Four Seasons состоялся показ новой коллекции Anastasia Zadorina. В нее вошли вечерние платья с пайетками золотого и серебряного цветов, платья-бюстье с пышными юбками и драгоценной вышивкой.
Как отметила сама Задорина, все предметы одежды в коллекции вышиты вручную. Например, на работу над финальным платьем со шлейфом ушло 18 недель.
Первыми увидеть платья и присмотреть себе наряд для следующего светского выхода смогли Мария Шумакова, Ясмина Муратович, Мария Миногарова, Ксения Чилингарова, Тата Бондарчук, Наталья Бардо и другие известные модницы и модники.
Фото: пресс-служба