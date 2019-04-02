Тарханова, Шпица, Савичева и другие звездные модницы и модники на показе Lakbi

Вечером 1 апреля в московском Манеже состоялся показ новой коллекции модного бренда Lakbi. Уже по традиции она ориентирована на создание образа современного европейского жителя — не только женщин, но и мужчин. Главный девиз, которым руководствовалась команда дизайнеров — «сочетание стиля и комфорта, необходимых жителю мегаполиса».
Коллекцию высоко оценили такие знаменитости, как Глафира Тарханова, Катерина Шпица, Юлия Савичева, Анна Снаткина, Юлия Барановская, Татьяна Котова, Илья Бачурин и множество других.
А Полина Аскери, Екатерина Одинцова, Анастасия Денисова и несколько других поклонниц бренда решили поддержать дизайнеров, придя на показ в нарядах Lakbi и продемонстрировав, как можно носить вещи этой марки в реальной жизни.
«Голосую за образ модели в пиджаке с принтом «зебра» в сочетании с сапогами-казаками. Люблю, когда надеваешь вещь, и она смотрится не инородно, а как неотъемлемая часть. Поэтому мне импонирует этот бренд», — рассказала Полина Аскери после дефиле. Ее мнению вторит и Илья Бачурин: «Понравились практически все мужские образы, захотелось сразу их примерить. Обычно все немного по-другому, потому что мода — это что-то очень сложное и совсем не близкое реальности. У Lakbi же все стильно и максимально приближено к тому, что мы привыкли носить»
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram