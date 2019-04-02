Тарханова, Шпица, Савичева и другие звездные модницы и модники на показе Lakbi

Вечером 1 апреля в московском Манеже состоялся показ новой коллекции модного бренда Lakbi. Уже по традиции она ориентирована на создание образа современного европейского жителя — не только женщин, но и мужчин. Главный девиз, которым руководствовалась команда дизайнеров — «сочетание стиля и комфорта, необходимых жителю мегаполиса».

Коллекцию высоко оценили такие знаменитости, как Глафира Тарханова, Катерина Шпица, Юлия Савичева, Анна Снаткина, Юлия Барановская, Татьяна Котова, Илья Бачурин и множество других.