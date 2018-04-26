Тарасова получила премию Chopard Talent Award, а Навка ослепила всех блеском бриллиантов

Вот уже третий год подряд легендарный ювелирный Дом Chopard организовывает гала-ужин на белоснежной яхте флотилии «Рэдиссон Ройал», в рамках которого проходит вручение премии молодым актерам Chopard Talent Award. В 2016-м награды в виде позолоченной ленты кинопленки достались Александру Палю и Дарье Екамасовой. В прошлом году победителями стали Риналь Мухаметов и Дарья Жовнер.

Ну а на этот раз гости мероприятия чествовали Аглаю Тарасову и Милана Марича — молодая актриса получила премию за роль в картине «Лед», а 27-летний сербский артист — за безупречное перевоплощение в писателя Сергея Довлатова в одноименном фильме.