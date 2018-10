Тарасова, Караулова, Тиманина и другие звезды поздравили легендарного парфюмера Нарсисо Родригеза с 15-летием аромата For Her

Любопытно, что на ужине присутствовали и обе финалистки 6 сезона проекта «Холостяк» — Дарья Клюкина и Виктория Короткова. Девушки давно забыли о вражде (тем более что победительница, Дарья, не стала встречаться с героем сезона Егором Кридом после окончания шоу) — они с удовольствием фотографировались вместе.

После welcome-коктейля гостей пригласили к ужину. Столы были лаконично украшены с присущим бренду минимализмом и чувством стиля — пепельно-кремовыми розами и белоснежными орхидеями. Особое признание в сердцах друзей бренда оставил десерт for her, приготовленный специально к юбилею аромата. Цветок османтуса — редчайший ингредиент уникального десерта, он же является одной из ярких нот аромата for her.

Фото: Александр Мурашкин, Сергей Аутраш / пресс-служба