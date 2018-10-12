Тарасова, Караулова, Тиманина и другие звезды поздравили легендарного парфюмера Нарсисо Родригеза с 15-летием аромата For Her

11 октября в столичном ресторане Cristal Room Baccarat состоялся торжественный ужин в честь 15-летия легендарного аромата Narciso Rodriguez For Her. По случаю знаменательной даты в Москву прибыл сам маэстро Нарсисо Родригез, он лично встречал всех гостей.

Среди них были замечены такие молодые знаменитости, как Аглая Тарасова, Юлианна Караулова, Анжелика Тиманина, Урсула Ким, а также главные редакторы ведущих глянцевых изданий — Екатерина Мухина, Иляна Эрднеева, Мария Федорова и другие.