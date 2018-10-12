Тарасова, Караулова, Тиманина и другие звезды поздравили легендарного парфюмера Нарсисо Родригеза с 15-летием аромата For Her

11 октября в столичном ресторане Cristal Room Baccarat состоялся торжественный ужин в честь 15-летия легендарного аромата Narciso Rodriguez For Her. По случаю знаменательной даты в Москву прибыл сам маэстро Нарсисо Родригез, он лично встречал всех гостей.
Среди них были замечены такие молодые знаменитости, как Аглая Тарасова, Юлианна Караулова, Анжелика Тиманина, Урсула Ким, а также главные редакторы ведущих глянцевых изданий — Екатерина Мухина, Иляна Эрднеева, Мария Федорова и другие.
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Вчерашний день закончился очень красивым ужином в честь 15-летия легендарного аромата @narciso_rodriguez #forher с самим маэстро 😍Очень жаль, что пришлось убежать раньше всех. Зато я уже в любимом Питере. В холодном любимом Питере)) Греюсь воспоминаниями о вчерашних приятных знакомствах 😌🖤
Любопытно, что на ужине присутствовали и обе финалистки 6 сезона проекта «Холостяк» — Дарья Клюкина и Виктория Короткова. Девушки давно забыли о вражде (тем более что победительница, Дарья, не стала встречаться с героем сезона Егором Кридом после окончания шоу) — они с удовольствием фотографировались вместе.
После welcome-коктейля гостей пригласили к ужину. Столы были лаконично украшены с присущим бренду минимализмом и чувством стиля — пепельно-кремовыми розами и белоснежными орхидеями. Особое признание в сердцах друзей бренда оставил десерт for her, приготовленный специально к юбилею аромата. Цветок османтуса — редчайший ингредиент уникального десерта, он же является одной из ярких нот аромата for her.
Фото: Александр Мурашкин, Сергей Аутраш / пресс-служба