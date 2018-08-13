«Так случается»: Наталья Рагозина и Сергей Жорин развелись

Известный телеведущий Андрей Малахов через свое издание «СтарХит» рассказал о разводе чемпионки мира по боксу Натальи Рагозиной и звездного адвоката Сергея Жорина. При этом журналист попросил коллег не донимать экс-супругов лишними расспросами.
Сергей и Наталья поженились два года назад. Познакомились они по чистой случайности - перепутали свои похожие машины. «Да, эта прекрасная женщина была фотомоделью и даже снималась обнаженной (такое совершенное тело можно и в мраморе высекать)», - рассказывает о ней Андрей Малахов. За плечами непобежденной Натальи 22 боя, 13 нокаутов и ни одного поражения.
У Натальи есть сын от первого брака — 18-летний Иван. Для Жорина этот брак был уже пятым, у него есть два сына. Адвокат прославился громкими делами: он представляет интересы Евгения Петросяна в бракоразводном процессе с Еленой Степаненко, он защищал певицу Лолиту, когда та подавала иск к компании НТВ. Его клиентами и друзьями являются Иосиф Пригожин и Валерия, Илья Резник, Никас Сафронов и другие знаменитости.
«Давайте отнесемся с пониманием и оставим на время погоню за скандальными новостями. В общем, не будем досаждать людям», - попросил коллег Андрей Малахов.
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram