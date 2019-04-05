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Таисия Вилкова, Илья Глинников и другие звезды открыли фестиваль документального кино

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Таисия Вилкова

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3 апреля в московском киноцентре «Октябрь» состоялась церемония открытия V Международного фестиваля документального кино «ДОКер».

Накануне вечером знаменитости собрались на открытии уже пятого по счету Международного кинофестиваля документальных фильмов «ДОКер». Картиной открытия стала «Россия с неба» немецких режиссеров Петры Хефер и Фредди Реккенхауса (последний лично представил свою работу в Москве).

Фильм «Россия с неба» по размаху можно сравнить с эпохальным «Домом» Люка Бессона и Яна Артюса-Бертрана. Это беспрецедентная попытка профессиональной международной команды продемонстрировать с высоты птичьего полета безграничные просторы и поражающие воображение контрасты нашей страны. В фокусе — пустынные ландшафты, впечатляющие метрополисы, дикие животные, таежные леса, холода Сибири и многое другое. Это Россия, какой ее еще никто не видел, снятая с вертолетов лучшими в мире аэро-кинооператорами. Для российских зрителей фильм озвучил известный актер Виктор Сухоруков.

Открытие фестиваля посетили Кирилл Плетнев, Илья Глинников, Светлана Камынина, Сабина Ахмедова, Таисия Вилкова, Наталья Лесниковская и другие звезды.

В этом году фестиваль «ДОКер» пройдет в Москве с 3 по 8 апреля. Параллельно со столицей показы пройдут еще в четырех городах: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ярославле. В программе — фильмы самых разных направлений: от поэтического киноповествования до социальных блокбастеров, кинохроники и мокьюментари до арт-хауса и научно-популярного кино, от классики до экспериментальных нестандартных форм, от личных фильмов-портретов до монументальных картин-путешествий.

Расписание фестиваля и вся информация — на официальном сайте.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / Meduza

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