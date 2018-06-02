Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко устроил сладкий праздник в День защиты детей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 18

Гости праздника

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Саша Плющенко собрал друзей на благотворительном празднике.

1 июня отмечается День защиты детей. В этом году в знаменитом ресторане LADUREE в сердце Москвы в честь этого события состоялся благотворительный праздник, организованный при поддержке Яны Рудковской и Айсель Трудел. 5-летний сын Яны Рудковской Саша Плющенко (также известный, как Гном Гномыч) собрал своих друзей, среди которых были Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Иванна и Мария Михайловы, Серафима и Лука Молчановы, дочь Ани Лорак София Налчаджиоглу и многие другие наследники знаменитых фамилий.

Важными гостями сладкого праздника стали подопечные фонда «Подарок ангелу», помогающего детям с церебральным параличом в лечении и социализации.

Гости праздника

Гости праздника побывали в настоящей сказке и насладились атмосферой веселья, волшебства, добра и дружбы, которая не знает никаких границ и преград.

Фото: пресс-служба, instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Анжелика Варум засветила лишнее в коротких шортиках и раскрыла все секреты идеальной фигуры
Цветы для Меркель: почему джентльменский жест Путина сочли оскорблением
Что случилось с лицом Розы Сябитовой: поклонники не узнают телеведущую
87-летний Иван Краско разводится с 27-летней супругой
Светлана Бондарчук позирует в «голом» платье и поздравляет бойфренда с днем рождения
Голливудский шик! Алина Кабаева покорила всех на открытии фестиваля художественной гимнастики