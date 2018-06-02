Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко устроил сладкий праздник в День защиты детей

1 июня отмечается День защиты детей. В этом году в знаменитом ресторане LADUREE в сердце Москвы в честь этого события состоялся благотворительный праздник, организованный при поддержке Яны Рудковской и Айсель Трудел. 5-летний сын Яны Рудковской Саша Плющенко (также известный, как Гном Гномыч) собрал своих друзей, среди которых были Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Иванна и Мария Михайловы, Серафима и Лука Молчановы, дочь Ани Лорак София Налчаджиоглу и многие другие наследники знаменитых фамилий.

Важными гостями сладкого праздника стали подопечные фонда «Подарок ангелу», помогающего детям с церебральным параличом в лечении и социализации.