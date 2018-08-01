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Сын Наташи Королевой и Тарзана затмил родителей на презентации нового шоу телеканала ТВ-3

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наташа Королева и Сергей Глушко с сыном

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Наташа Королева вывела в свет 16-летнего Архипа Глушко.

В этот вторник, 31 июля, в Москве прошла официальная презентация нового шоу телеканала ТВ-3 «Все, кроме обычного», созданного Comedy Club Production при участии известного во всем мире иллюзиониста, призера международных конкурсов фокусников в Европе и США Александра Муратаева. Ведущими мероприятия стали Тимур Родригез и Юлианна Караулова.

Гостями вечера стали Анна Хилькевич, Ирина Йовович, Тамуна Циклаури, Анна Котова, Наталья Лесниковская, Анна Чурина, Карина Нигай, Снежана Самохина, Марта Тимофеева, Наталья Фрейдина и другие. Многие звезды пришли с детьми.

Александр Муратаев и Анна Хилькевич

Наташа Королева и Тарзан пришли в компании повзрослевшего сына Архипа.

Все внимание журналистов и поклонников пары было приковано к юноше. В Сети спорят, на кого больше похож парень, а в тусовке шепчутся: яркая внешность и известные родители могут стать отличным стартом для его звездной карьеры.

В последнее время Архип все чаще выходит в свет. А 20 октября в Государственном Кремлевском Дворце состоится его первое выступление на большой сцене в качестве певца. На юбилейном бенефисе мамы он споет с ней дуэтом.

Фото: архивы пресс-служб

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