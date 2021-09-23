Свиридова — в красном пальто, а Шмыкова — в бомбере и на шпильках: звезды на светской вечеринке в Сочи

Гостями вечера стали Юра Борисов, Сергей Бурунов, Александр Паль, Павел Деревянко, Юрий Быков, Олеся Судзиловская, Катерина Шпица в компании своего супруга, Ольга Сутулова, Никита Ефремов, Юлия Хлынина, Наталья Бардо, Павел Табаков со своей новой возлюбленной, Алена Свиридова, Марина Зудина, Денис Шведов, Анна Банщикова, Анна Чурина, Борис Хлебников, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Светлана Камынина, Светлана Тегин, Дмитрий Литвинов, Игорь Мишин и другие звезды.

Алена Свиридова вышла в ярком и эффектном образе. Шикарное бархатное красное пальто певица сочетает со светлыми укороченными брюками, светло-голубым свитшотом, удлиненным пиджаком и белыми кроссовками. От мини-сумок звезда отказалась и появилась с рюкзаком за плечами.