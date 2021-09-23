Свиридова — в красном пальто, а Шмыкова — в бомбере и на шпильках: звезды на светской вечеринке в Сочи
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Фото: архив пресс-службы
Гостями вечера стали Юра Борисов, Сергей Бурунов, Александр Паль, Павел Деревянко, Юрий Быков, Олеся Судзиловская, Катерина Шпица в компании своего супруга, Ольга Сутулова, Никита Ефремов, Юлия Хлынина, Наталья Бардо, Павел Табаков со своей новой возлюбленной, Алена Свиридова, Марина Зудина, Денис Шведов, Анна Банщикова, Анна Чурина, Борис Хлебников, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Светлана Камынина, Светлана Тегин, Дмитрий Литвинов, Игорь Мишин и другие звезды.
Алена Свиридова вышла в ярком и эффектном образе. Шикарное бархатное красное пальто певица сочетает со светлыми укороченными брюками, светло-голубым свитшотом, удлиненным пиджаком и белыми кроссовками. От мини-сумок звезда отказалась и появилась с рюкзаком за плечами.
Фото: архив пресс-службы
Катерина Шпица и ее супруг вновь поразили всех потрясающей гармонией в образах. На этот раз они выбрали рокерский стиль и появились в кожаных косухах. Катерина также примерила эффектный кроп-топ и брюки необычного кроя и обула стильные босоножки в сетку.
Фото: архив пресс-службы
Варвара Шмыкова появилась на вечеринке со своим возлюбленным Даниилом Радловым. Актриса тоже экспериментирует со стилем спортшик — утонченное мини девушка сочетает с ярким бомбером и белыми классическими лодочками.
Фото: архив пресс-службы
Олеся Судзиловская тоже примерила рокерский стиль и дополнила соблазнительный темно-синий комбинезон с эффектным декольте кожаным жакетом и кроссовками.
Фото: архив пресс-службы
«Сияющая пустота» — это музыкальный проект, который уже второй год подряд проходит в Сочи и превратился в прекрасную традицию.
В этом году вечеринка со звездными гостями прошла под музыку Mishin и Pushkin, а также электронной группы Geju в составе Георгия Топуридзе и Дениса Курченко и Makossa из Италии.