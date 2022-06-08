Светлана Хоркина, Оксана Федорова и другие звезды на Radio Monte Carlo Golf Cup

Radio Monte Carlo Golf Cup состоялось практически накануне юбилейного XXV Петербургского Международного экономического форума. На площадке турнира по гольфу собрались ведущие эксперты в сфере финансов, недвижимости, туризма и индустрии впечатлений, а также представители отечественного шоу-бизнеса, которые заинтересованы в развитии музыкальной отрасли в России.

Основными событиями Radio Monte Carlo Golf Cup стали бизнес-сессии: «Гольф, парусный и музыкальный туризм как драйверы развития территорий» и «Русская Медиагруппа: Creative & Business».

В рамках бизнес-сессии «Русская Медиагруппа: Creative & Business». Экономика впечатлений: финансы, недвижимость и здоровый образ жизни» спикеры обсудили, как текущая экономическая ситуация влияет на развитие бизнеса в России, сделав акцент на финансовом секторе и недвижимости.