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Светлана Хоркина, Оксана Федорова и другие звезды на Radio Monte Carlo Golf Cup

В престижном загородном клубе Agalarov Golf & Country Club состоялось мероприятие Radio Monte Carlo Golf Cup, которое объединило спорт, деловую программу и музыку.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Хоркина

Фото: пресс-служба

Radio Monte Carlo Golf Cup состоялось практически накануне юбилейного XXV Петербургского Международного экономического форума. На площадке турнира по гольфу собрались ведущие эксперты в сфере финансов, недвижимости, туризма и индустрии впечатлений, а также представители отечественного шоу-бизнеса, которые заинтересованы в развитии музыкальной отрасли в России.

Основными событиями Radio Monte Carlo Golf Cup стали бизнес-сессии: «Гольф, парусный и музыкальный туризм как драйверы развития территорий» и «Русская Медиагруппа: Creative & Business».

В рамках бизнес-сессии «Русская Медиагруппа: Creative & Business». Экономика впечатлений: финансы, недвижимость и здоровый образ жизни» спикеры обсудили, как текущая экономическая ситуация влияет на развитие бизнеса в России, сделав акцент на финансовом секторе и недвижимости.

Фото: архив пресс-службы

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