Светлана Хоркина, Мария Петрова и другие звезды на пикнике Bosco Outlet во Vnukovo Outlet Village

Гости мероприятия приготовили вкуснейшие запеченные фрукты на мангале, танцевали под звонкие ритмы от кавер-группы Veber Libe, а за отличное настроение отвечал ведущий Константин Анисимов. Кроме того, все рисутствующие попробовали свои силы в стрельбе из лука, настольном теннисе, баскетболе и конечно же совершили модные покупки по приятным ценам, ведь в день мероприятия действовали дополнительные скидки.

Праздничный пикник посетили олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов с супругой Галиной и сыном Алексеем, олимпийская чемпионка по гимнастике Светлана Хоркина, чемпионка мира по парному фигурному катанию Мария Петрова с дочерью Полиной, журналист Андрей Колесников с супругой Дарьей и сыном, основатель и совладелец сети «Кофемания» Игорь Журавлев, продюсер Екатерина Минкевич с семьей, стилист Оксана Он с дочерью и многие другие светские персоны.