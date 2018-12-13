Светлана Хоркина, Анастасия Трегубова и другие известные личности примерили новогодние наряды anastasiAZadorina

В этот вторник, 12 декабря, в шоуруме Анастасии Задориной состоялась предновогодняя вечеринка, на которой известные личности и друзья дизайнера получили возможность примерить вечерние наряды бренда anastasiAZadorina.

Светлана Хоркина, Ульяна Донскова, Александр Васильев, Екатерина Одинцова с дочерью Диной Немцовой и другие известные личности высоко оценили коллекцию: расшитые бусинами и пайетками белые платья в пол, маленькие черные платья из бархата с бантами, сверкающие боди, золотые, серебристые платья в пайетках, и многое-многое другое.

Анастасия рекомендует встречать новый 2019-й год Желтой Земляной Свиньи в одежде золотого, желтого, оранжевого, бежевого, кофейного, терракотового и шоколадного цветов.

Текст: Роза Ветрова

Фото: архивы пресс-служб