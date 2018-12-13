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Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Светлана Бондарчук и другие звездные модницы на новогодней вечеринке Ульяны Сергеенко

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Снигирь, Светлана Ходченкова и Ульяна Сергеенко

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Вечером 12 декабря дизайнер Ульяна Сергеенко собрала друзей в главном шоу-руме своего модного Дома на презентации новой совместной с брендом Faidee коллекции ювелирных украшений.

Ульяна Сергеенко не стала отступать от традиции приглашать друзей на новогодние вечеринки и организовала роскошное мероприятие в шоу-руме своего бренда Ulyana Sergeenko в центре Москвы.

Гости смогли поближе познакомиться с культовыми платьями модного Дома, а также с ювелирными изделиями из совместной коллекции Ulyana Sergeenko x Faidee, которая впервые была представлена в Париже на Неделе высокой моды.

Одними из первых на светском рауте появились давние подруги Ульяны — Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева (разумеется, обе в платьях авторства дизайнера). Также среди гостей были замечены Наталья Чистякова-Ионова, Мария Кожевникова, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь и другие.

Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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