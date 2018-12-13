Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Светлана Бондарчук и другие звездные модницы на новогодней вечеринке Ульяны Сергеенко

Ульяна Сергеенко не стала отступать от традиции приглашать друзей на новогодние вечеринки и организовала роскошное мероприятие в шоу-руме своего бренда Ulyana Sergeenko в центре Москвы.
Гости смогли поближе познакомиться с культовыми платьями модного Дома, а также с ювелирными изделиями из совместной коллекции Ulyana Sergeenko x Faidee, которая впервые была представлена в Париже на Неделе высокой моды.
Одними из первых на светском рауте появились давние подруги Ульяны — Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева (разумеется, обе в платьях авторства дизайнера). Также среди гостей были замечены Наталья Чистякова-Ионова, Мария Кожевникова, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь и другие.
Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram