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Светлана Ходченкова поддержала Ольгу Зуеву и Данилу Козловского на премьере их совместной киноработы

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Зуева и Данила Козловский

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2 октября в одном из столичных кинотеатров состоялась премьера дебютного фильма возлюбленной Данилы Козловского Ольги Зуевой «На районе».

Накануне вечером актриса и режиссер Ольга Зуева представила свою дебютную картину «На районе» столичной публике. Разумеется, на мероприятии был и бойфренд девушки Данила Козловский — он сыграл в фильме главную роль.

Помимо влюбленных, оценить работу Зуевой пришли Светлана Ходченкова, Анастасия Рагозина, Анжелика Каширина и другие знаменитости.

В центре сюжета фильма — «пацанчик с района» по прозвищу Киса (в исполнении Данилы Козловского), который вместе со своим другом Вовой (в исполнении Ильи Маланина) проворачивает нелегальные дела. Фильм снимался на родине режиссера — во Владивостоке — и, очевидно, задумывался как этакое мачистское кино про то, как мужская дружба проходит проверку на прочность на злых улицах приморского города.

«На районе» в прокате с 4 октября. Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба

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