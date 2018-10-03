Светлана Ходченкова поддержала Ольгу Зуеву и Данилу Козловского на премьере их совместной киноработы

В центре сюжета фильма — «пацанчик с района» по прозвищу Киса (в исполнении Данилы Козловского), который вместе со своим другом Вовой (в исполнении Ильи Маланина) проворачивает нелегальные дела. Фильм снимался на родине режиссера — во Владивостоке — и, очевидно, задумывался как этакое мачистское кино про то, как мужская дружба проходит проверку на прочность на злых улицах приморского города.

«На районе» в прокате с 4 октября. Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба