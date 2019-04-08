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Светлана Ходченкова, Ксения Собчак, Земфира и другие звезды пришли на благотворительный вечер Ренаты Литвиновой

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Ходченкова

Фото: Пресс-служба
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Рената Литвинова собрала подруг на благотворительном ужине.

В честь окончания съемок картины «Северный ветер» актриса и режиссер Рената Литвинова устроила благотворительный вечер. Идею поддержали Светлана Ходченкова, Ксения Собчак, Матильда Шнурова, Яна Рудковская, Полина Дерипаска, Роман Абрамович, Светлана Устинова, Илья Стюарт, Снежана Георгиева, Анна Чиповская, Наталья Синдеева, Софья Эрнст, Светлана Захарова, Софья Капкова, Руднева Марина, Ирина Винер и другие знакомые звезды.

Фото: Пресс-служба

Собравшиеся в BURO TSUM гости могли приобрести участвовавшие в съемках фильма предметы: афишу «Северный ветер» с автографами команды, платья Balenciaga и YSL, шляпка Schiparelli, эротические рисунки от Надежды Васильевой-Балабановой, созданные специально для кинокартины ювелирные украшения.

В конце мероприятия всех гостей ждал концерт Земфиры.

Фото: Пресс-служба

Звездам удалось собрать 18 000 000 рублей, все вырученные средства пойдут в благотворительные фонды «Вера», «Антон тут рядом» и «Старость в радость».

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Текст: Роза Ветрова

Фото: пресс-служба

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