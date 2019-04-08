Светлана Ходченкова, Ксения Собчак, Земфира и другие звезды пришли на благотворительный вечер Ренаты Литвиновой

Звездам удалось собрать 18 000 000 рублей, все вырученные средства пойдут в благотворительные фонды «Вера», «Антон тут рядом» и «Старость в радость».

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Текст: Роза Ветрова

Фото: пресс-служба