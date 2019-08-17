Светлана Ходченкова, Катерина Шпица и другие звезды на открытии кинофестиваля «Короче»

В минувшую пятницу, 16 августа, в Калининграде открылся VII фестиваль короткометражного кино «Короче». По красной дорожке перед кинотеатром «Заря» в этот вечер прошли Светлана Ходченкова, Юлия Пересильд, Оксана Акиньшина, Виктория Исакова и другие яркие представители отечественной киноиндустрии. Актриса Катерина Шпица прилетела в Калининград в компании своего жениха Руслана Панова, с которым с удовольствием позировала фотографам.