Светлана Ходченкова, Катерина Шпица и другие звезды на открытии кинофестиваля «Короче»

В минувшую пятницу, 16 августа, в Калининграде открылся VII фестиваль короткометражного кино «Короче». По красной дорожке перед кинотеатром «Заря» в этот вечер прошли Светлана Ходченкова, Юлия Пересильд, Оксана Акиньшина, Виктория Исакова и другие яркие представители отечественной киноиндустрии. Актриса Катерина Шпица прилетела в Калининград в компании своего жениха Руслана Панова, с которым с удовольствием позировала фотографам.
Фестиваль «Короче» продлится с 16 по 18 августа. По итогам киносмотра профессиональное жюри назовет победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», а также вручит специальные призы.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: пресс-служба
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