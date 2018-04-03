Светлана Бондарчук, Яна Рудковская и другие звездные путешественники на церемонии GQ Travel Awards

В Москве прошла первая церемония награждения лауреатов премии GQ Travel Awards, обратившая на себя внимание звездных путешественников.
Супруги Мурад и Наталья Османн — создатели успешного проекта Follow Me Too — стали победителями в номинации «Лучшие travel-блогеры» и с удовольствием позировали на красной дорожке со своими статуэтками.
Имена других лауреатов премии — представителей мировых сетей отелей, авиакомпаний и всех тех, кто занят в travel-индустрии — узнали Яна Рудковская, Светлана Бондарчук, Филипп Киркоров, Маша Федорова и другие селебрити.
Фото: пресс-служба