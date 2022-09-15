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13:00, 15 сентября 2022
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Светлана Бондарчук с супругом, Ида Галич и другие звезды на премьере сериала «Капельник»

В лофте LISOspace 14 сентября состоялась светская премьера нового проекта онлайн-кинотеатра PREMIER.
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Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

Фото: пресс-служба

Показ новой драмеди режиссера Ильи Аксенова «Капельник» стартует в онлайн-кинотеатре PREMIER 15 сентября. В центре сюжета — история о молодом анестезиологе, который ради денег соглашается на нелегальную подработку — «откачивать» звезд после алкогольного опьянения. Главные роли в сериале исполнили актеры Денис Прытков, Сергей Лавыгин, Александр Ратников, Сергей Степин.

Идейным вдохновителем сериала выступила телеведущая и блогер Ида Галич, которая помогала съемочной группе увидеть подноготную соцсетей и понять, как на самом деле устроен мир знаменитых и богатых.

Первыми оценили новый проект Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Екатерина Варнава, Даня Милохин, Сергей Бурунов, Ольга Ефремова, Влад Лисовец и другие.

Фото: архив пресс-службы

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