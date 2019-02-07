Светлана Бондарчук привела любимую собаку на вручение медиапремий «Ли-Лу Fashion Awards»

Накануне вечером на Трехгорной мануфактуре в Москве состоялась торжественная церемония, на которой заслуженные награды получили ведущие глянцевые издания, сайты, редакторы и стилисты. Среди победителей — главный редактор Vogue Мария Федорова, сменившая ее в Glamour Иляна Эрднеева, главный редактор журнала OK! Вадим Верник и другие медиаперсоны.
Особое внимание собравшихся привлекла Светлана Бондарчук — кстати, тоже победительница в одной из номинаций. Дело в том, что звезда привела на светский раут… любимого домашнего питомца, лабрадудля по кличке Фанни. Собака ничуть не боялась публики, тем более что среди гостей было множество давних друзей Светланы, знакомых и Фанни.
Также на красной дорожке мероприятия появились экс-супруга скандально известного режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз, дизайнер Александр Терехов, актриса и телеведущая Сати Спивакова, стилист Влад Лисовец и другие.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram