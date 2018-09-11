Светлана Бондарчук, Ольга Сутулова и другие звезды открыли фестиваль российских телесериалов

Накануне вечером в «городе невест» Иваново прошла церемония открытия первого фестиваля телесериалов «Пилот». Этот проект уникален во многих отношениях: жюри оценит именно многосерийные работы (что в новинку как для России, так и для зарубежных кинофестивалей) и уже собирает зрителей, у которых есть возможность первыми увидеть новые сериалы до их официальной премьеры на ТВ.
Одним из гостей фестиваля стал советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. Он заявил в своей речи со сцены: ««Отечественные сериалы практически вытеснили с наших основных каналов зарубежные проекты. Если в 1990-е годы это были мексиканские, бразильские, американские сериалы, то сегодня это исключительно российское производство. Наш зритель любит наши сериалы».
На красной дорожке мероприятия появились главный редактор журнала Hello! Russia Светлана Бондарчук, актрисы Ольга Сутулова, Анна Чурина, Олеся Судзиловская, Светлана Камынина и другие знаменитости.
Фото: пресс-служба