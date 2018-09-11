Светлана Бондарчук, Ольга Сутулова и другие звезды открыли фестиваль российских телесериалов

Накануне вечером в «городе невест» Иваново прошла церемония открытия первого фестиваля телесериалов «Пилот». Этот проект уникален во многих отношениях: жюри оценит именно многосерийные работы (что в новинку как для России, так и для зарубежных кинофестивалей) и уже собирает зрителей, у которых есть возможность первыми увидеть новые сериалы до их официальной премьеры на ТВ.

Одним из гостей фестиваля стал советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. Он заявил в своей речи со сцены: ««Отечественные сериалы практически вытеснили с наших основных каналов зарубежные проекты. Если в 1990-е годы это были мексиканские, бразильские, американские сериалы, то сегодня это исключительно российское производство. Наш зритель любит наши сериалы».