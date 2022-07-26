Светлана Бондарчук, Елена Летучая и другие звезды на открытии арт-объекта художницы Саши Фроловой на Плюс Даче

Арт-объект представлял собой надувную скульптуру FLORIS MIRABILIS. 2022 (лат. – чудесный цветок), напоминающий по форме сказочный цветок. Скульптура останется на площадке до конца лета, чтобы каждый подписчик Яндекс Плюса наряду с фильмами, сериалами, музыкой и спектаклями теперь мог вдохновиться современным искусством.

На презентации присутствовали представители сферы искусства, артисты, режиссеры и блогеры. Среди них: Светлана Бондарчук, Елена Летучая, Мария Кравцова, Ангелина Стречина, Семен Слепаков, Александр Молочников, Никита Ковтунов, Егор Корешков, Полина Аскери, Роман Прыгунов, Елена Крыгина, Влад Лисовец, Алеко Надирян, Антон Лаврентьев, блогеры Сергей Калюжный, Алексей Теревков, Полина Трубенкова, Павел Бобров, диджеи Карина Истомина и Вячеслав Глушков (DJ Slava Gee) и другие.

Помимо FLORIS MIRABILIS на выставке были представлены и другие футуристические латексные скульптуры, видео-арт и объекты, созданные с использованием AR-технологий. Вдохновением для скульптур под названием Twirl, Spin и Bubbles послужила новая Яндекс Станция с Алисой, на которой появилась анимированная световая панель.

«Во всем, что я делаю, я стремлюсь добиться эффекта «заворожения», когда ты не можешь оторвать взгляд, тебя притягивает то, что ты видишь, и чаще всего ты не понимаешь, почему. Мне хочется давать зрителю свободу для интерпретаций. В этом есть свобода современного искусства», — рассказала о своем творчестве Саша Фролова.