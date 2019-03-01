Светлана Бондарчук, Елена Кончаловская и другие звезды оценили гастро-перформанс на открытии фестиваля IKRA

Гостями открытия фестиваля IKRA стали Светлана Бондарчук, Снежана Георгиева, Марина Долидзе, Екатерина Дарма, Борис и Ирина Зарьковы, Кирилл Белов и многие другие известные личности. Кульминацией вечера стал большой праздничный фейерверк Courvoisier Celebration Moment после завершения ужина на площади перед «Роза Холл» для всего горнолыжного курорта.

Фестиваль в Сочи продлится до 2 марта.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram