Светлана Бондарчук, Елена Кончаловская и другие звезды оценили гастро-перформанс на открытии фестиваля IKRA

На грандиозном открытии международного гастрономического фестиваля IKRA-2019 uостям был представлен настоящий перформанс с участием известных российских шеф-поваров.
За драматическую часть вечера отвечали молодые российские актеры, исполнившие роли олимпийских богов: Александра Ревенко, Ян Гэ, Гладстон Махиб, Петр Скворцов, Дмитрий Зуев и другие. Сюжетом театрализованного действия стал поиск амброзии, по легенде дарующей вечную молодость и красоту. Гости ужина путешествовали по стихиям, которыми повелевают семь богов Олимпа. Семь действий сопровождались семью подачами от лучших российских шефов. Так, например, гастрономическим воплощением Олимпа и его верховного бога Зевса стало блюдо из языка теленка, глазированное соусом бордолез с добавлением коньяка Сourvoisier от молодого шефа Дана Мирона (Margarita Bistro).
Гостями открытия фестиваля IKRA стали Светлана Бондарчук, Снежана Георгиева, Марина Долидзе, Екатерина Дарма, Борис и Ирина Зарьковы, Кирилл Белов и многие другие известные личности. Кульминацией вечера стал большой праздничный фейерверк Courvoisier Celebration Moment после завершения ужина на площади перед «Роза Холл» для всего горнолыжного курорта.
Фестиваль в Сочи продлится до 2 марта.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram