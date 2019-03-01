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Светлана Бондарчук, Елена Кончаловская и другие звезды оценили гастро-перформанс на открытии фестиваля IKRA

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Светлана Бондарчук

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28 февраля на курорте «Роза Хутор» прошел торжественный гала-ужин открытия фестиваля IKRA.

На грандиозном открытии международного гастрономического фестиваля IKRA-2019 uостям был представлен настоящий перформанс с участием известных российских шеф-поваров.

За драматическую часть вечера отвечали молодые российские актеры, исполнившие роли олимпийских богов: Александра Ревенко, Ян Гэ, Гладстон Махиб, Петр Скворцов, Дмитрий Зуев и другие. Сюжетом театрализованного действия стал поиск амброзии, по легенде дарующей вечную молодость и красоту. Гости ужина путешествовали по стихиям, которыми повелевают семь богов Олимпа. Семь действий сопровождались семью подачами от лучших российских шефов. Так, например, гастрономическим воплощением Олимпа и его верховного бога Зевса стало блюдо из языка теленка, глазированное соусом бордолез с добавлением коньяка Сourvoisier от молодого шефа Дана Мирона (Margarita Bistro).

Гостями открытия фестиваля IKRA стали Светлана Бондарчук, Снежана Георгиева, Марина Долидзе, Екатерина Дарма, Борис и Ирина Зарьковы, Кирилл Белов и многие другие известные личности. Кульминацией вечера стал большой праздничный фейерверк Courvoisier Celebration Moment после завершения ужина на площади перед «Роза Холл» для всего горнолыжного курорта.

Фестиваль в Сочи продлится до 2 марта.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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