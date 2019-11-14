Сверкающая Бледанс в шляпке с перьями, Казанова в жакете без топа и другие яркие знаменитости на премии «Сноб. Сделано в России»

В Москве вручили премии «Сноб. Сделано в России — 2019». Организаторы провели мероприятие в необычном формате, подготовив для присутствующих немало сюрпризов. Так, вместо привычной зоны для фотографий гости позировали на фоне экранов с новостями и возле зеркал.

Фотографам в этот вечер позировали Сати Казанова, Эвелина Бледанс, Ян Гэ, Михаил Зыгарь, Сабина Ахметова, Надежда Сысоева и другие знаменитости.