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Сверкающая Бледанс в шляпке с перьями, Казанова в жакете без топа и другие яркие знаменитости на премии «Сноб. Сделано в России»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эвелина Бледанс

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Мероприятие в необычном формате состоялось в Театре на Малой Бронной.

В Москве вручили премии «Сноб. Сделано в России — 2019». Организаторы провели мероприятие в необычном формате, подготовив для присутствующих немало сюрпризов. Так, вместо привычной зоны для фотографий гости позировали на фоне экранов с новостями и возле зеркал.

Фотографам в этот вечер позировали Сати Казанова, Эвелина Бледанс, Ян Гэ, Михаил Зыгарь, Сабина Ахметова, Надежда Сысоева и другие знаменитости.

Сати Казанова собирается на премию

Сати Казанова для вечера выбрала стильный look: плиссированную юбку бежевого цвета и пиджак oversize того же оттенка, под которым вместо привычного топа проглядывал лиф.

Эвелина Бледнас прибыла в Театр на Малой Бронной в «золотом» сверкающем платье и оригинальной шляпке с перьями, похожей на большой цветочный венок.

Эвелина Бледанс

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Актриса Юлия Хлынина остановила выбор на усыпанном стразами жакете с объемными рукавами и брюках.

Юлия Хлынина

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Мария Кравцова позировала возле зеркал в строгом светло-сером платье, но с высоким разрезом.

Мария Кравцова

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Церемония «Сноб. Сделано в России — 2019» прошла в формате судебного заседания. На сцене выступила актриса Гоголь-Центра Ян Гэ и Noize MC.

Статуэтки в этот вечер получили режиссеры Александр Горчилин и Олег Липовецкий, журналисты Ольга Алленова и Михаил Зыгань, общественный деятель Ирина Меньшенина, ученый Сергей Богданов и другие выдающиеся персоны и компании за свои достижения.

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Видео: Instagram

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