Сверкающая Бледанс в шляпке с перьями, Казанова в жакете без топа и другие яркие знаменитости на премии «Сноб. Сделано в России»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
В Москве вручили премии «Сноб. Сделано в России — 2019». Организаторы провели мероприятие в необычном формате, подготовив для присутствующих немало сюрпризов. Так, вместо привычной зоны для фотографий гости позировали на фоне экранов с новостями и возле зеркал.
Фотографам в этот вечер позировали Сати Казанова, Эвелина Бледанс, Ян Гэ, Михаил Зыгарь, Сабина Ахметова, Надежда Сысоева и другие знаменитости.
Сати Казанова для вечера выбрала стильный look: плиссированную юбку бежевого цвета и пиджак oversize того же оттенка, под которым вместо привычного топа проглядывал лиф.
Эвелина Бледнас прибыла в Театр на Малой Бронной в «золотом» сверкающем платье и оригинальной шляпке с перьями, похожей на большой цветочный венок.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Актриса Юлия Хлынина остановила выбор на усыпанном стразами жакете с объемными рукавами и брюках.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Мария Кравцова позировала возле зеркал в строгом светло-сером платье, но с высоким разрезом.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Церемония «Сноб. Сделано в России — 2019» прошла в формате судебного заседания. На сцене выступила актриса Гоголь-Центра Ян Гэ и Noize MC.
Статуэтки в этот вечер получили режиссеры Александр Горчилин и Олег Липовецкий, журналисты Ольга Алленова и Михаил Зыгань, общественный деятель Ирина Меньшенина, ученый Сергей Богданов и другие выдающиеся персоны и компании за свои достижения.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Видео: Instagram
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