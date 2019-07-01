Супружеская пара с 55-летней разницей в возрасте не оставляет попыток завести ребенка

Возможно, любви действительно покорны все возрасты — во всяком случае, на своем примере это могут подтвердить 24-летняя Алексис и ее 79-летний муж Чарльз. Несмотря на 55-летнюю разницу в возрасте, возлюбленные чувствую себя счастливее и моложе, чем когда-либо. Их свел трагичный случай: 77-летняя Кэт, жена Чарльза, умерла из-за болезни легких в сентябре 2017 года, в то же время как Алексис, которая посещала службу в той же церкви, что и пожилые супруги, увидела и прочувствовала всю боль одинокого мужчины, оставшегося один на один с этим миром.
Алексис и Чарльз стали общаться, позже — сдружились, и уже через год влюбленный, как мальчишка, мужчина дал второй шанс самому себе на счастливую жизнь и сделал предложение девушке.
«Я никогда не имела ничего общего с Чарльзом, но однажды увидела, как он сидит один в церкви и плачет. Я пошла, чтобы успокоить его, и мы говорили целую вечность. После этого мы стали хорошими друзьями. В конце концов, я думаю, что мы стали зависимы друг от друга, и, чем больше времени мы проводили вместе, тем сильнее становились мои чувства», — рассказала Алексис британскому изданию Daily Mail.
Возлюбленным все равно, когда все вокруг сначала принимают их за дедушку с внучкой, а узнав правду — вмиг становятся противниками их отношений. Пара хочет завести детей, чтобы и после смерти мужчины часть его осталась с молодой женой навсегда.
Они честно пытались быть порознь, потому что не хотели слушать вечные насмешки со стороны и, возможно, портить друг другу жизнь — однако никто из них не смог даже сходить на свидание с партнерами, больше подходящими им по возрасту. Они скучали друг по другу.
«Я могу поцеловать его в щеку, держать его за руки, вести себя так, будто никого рядом нет. Мне действительно все равно, что думают другие. Чарльз относится ко мне лучше всех парней, с которыми я встречалась в свои 20 лет. У него старомодные взгляды и он настоящий джентльмен. Он лучший партнер и идеально подходит для меня. Нет ничего, что я хотела бы в нем изменить. Мы любим друг друга и испытываем счастье каждый день», — призналась девушка.
Несмотря на активные протесты многих друзей и сторонних людей, семья все же поддержала юную Тадлок. Несмотря на все общепринятые устои и традиции, зачастую любви действительно сложно противиться. Да и сколько бы лет не было человеку — он всегда будет нуждаться в заботе и понимании.
«Многие люди злятся, потому что считают, что Чарльз не может дать мне детей из-за его возраста. Но это совсем не так. Мы прошли тесты, и на самом деле у меня есть некоторые проблемы с фертильностью, над которыми мы работаем. Мы хотим родить ребенка. Мне сказали, что я эгоистка, потому что ребенок будет расти без отца, но иначе, когда Чарльз умрет, у меня ничего не останется», — рассказала Алексис, напомнив, что у ее мужа есть двое детей от первого брака.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo
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