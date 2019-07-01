Супружеская пара с 55-летней разницей в возрасте не оставляет попыток завести ребенка

Возможно, любви действительно покорны все возрасты — во всяком случае, на своем примере это могут подтвердить 24-летняя Алексис и ее 79-летний муж Чарльз. Несмотря на 55-летнюю разницу в возрасте, возлюбленные чувствую себя счастливее и моложе, чем когда-либо. Их свел трагичный случай: 77-летняя Кэт, жена Чарльза, умерла из-за болезни легких в сентябре 2017 года, в то же время как Алексис, которая посещала службу в той же церкви, что и пожилые супруги, увидела и прочувствовала всю боль одинокого мужчины, оставшегося один на один с этим миром.

Алексис и Чарльз стали общаться, позже — сдружились, и уже через год влюбленный, как мальчишка, мужчина дал второй шанс самому себе на счастливую жизнь и сделал предложение девушке.

«Я никогда не имела ничего общего с Чарльзом, но однажды увидела, как он сидит один в церкви и плачет. Я пошла, чтобы успокоить его, и мы говорили целую вечность. После этого мы стали хорошими друзьями. В конце концов, я думаю, что мы стали зависимы друг от друга, и, чем больше времени мы проводили вместе, тем сильнее становились мои чувства», — рассказала Алексис британскому изданию Daily Mail.

Возлюбленным все равно, когда все вокруг сначала принимают их за дедушку с внучкой, а узнав правду — вмиг становятся противниками их отношений. Пара хочет завести детей, чтобы и после смерти мужчины часть его осталась с молодой женой навсегда.

Они честно пытались быть порознь, потому что не хотели слушать вечные насмешки со стороны и, возможно, портить друг другу жизнь — однако никто из них не смог даже сходить на свидание с партнерами, больше подходящими им по возрасту. Они скучали друг по другу.