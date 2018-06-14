Супруги-сноубордисты Заварзина и Уайлд оценили новую коллекцию для футбольных болельщиков ZASPORT

Самые модные вещи, в которых можно смело отправляться с возлюбленным на футбол, вы найдете в новой коллекции ZASPORT. Капсульная линейка названа символично — «Забей!».
В яркую коллекцию вошли тренировочные костюмы, ветровки, футболки, бейсболки и не только, украшенные слоганами «Забей!», «Goal!», «Go Russia» и просто принтами на футбольную тематику.
Поздравить бренд с этим событием пришли звездные друзья и зарубежные фанаты футбола. Среди гостей были замечены Лина Дембикова, Артем Кривда, Алена Чехова, а также супруги-сноубордисты Алена Заварзина и Вик Уайлд.
Фото: пресс-служба