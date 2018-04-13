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Сухинова, Хромченко, Малахов и другие звездные модники оценили новую коллекцию H&M Conscious Exclusive

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Ксения Сухинова
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Вчера в Москве состоялся закрытый ужин в честь запуска новой лимитированной коллекции модного бренда H&M.

Вчера, 12 апреля, в историческом особняке Спиридонова состоялся закрытый гала-ужин, посвященный запуску седьмой по счету лимитированной коллекции H&M Conscious Exclusive 2018. Знаменитости, блогеры и пресса первыми увидели одежду, обувь и аксессуары для особых случаев, полностью выполненные из экологичных материалов.

Среди гостей мероприятия присутствовали Эвелина Хромченко, Вика Газинская и Андрей Малахов. Ирена Понарошку, Ольга Сутулова, Юлианна Караулова, Ксения Князева и Екатерина Мухина появились в нарядах из новой коллекции H&M Conscious Exclusive.

После знакомства с коллекцией и аперитива гости вечера насладились изысканным ужином с арт-перформансом и просмотром коротких фильмов о коллекции, проецировавшихся прямо на стены старинного особняка.

Фото: пресс-служба

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