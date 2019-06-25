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Суд обязал победителя лотереи разделить $80-миллионный выигрыш с экс-супругой

Мужчина, сорвавший джекпот в национальной лотерее, недолго радовался своему везению. Оказалось, что его бывшая супруга, тоже была не прочь обогатиться, особенно за счет своего более удачливого муженька.

Американец, поймавший удачу за хвост, явно запомнит не только тот день, когда приобрел выигрышный лотерейный билет, сделавший его в одночасье миллионером, но и тот день, когда в апелляционном суде в Мичигане решалась дальнейшая судьба его выигрыша. «Сколько людей могут похвастаться таким везением?», - именно этим вопросом задавались судьи при вынесении приговора в деле о разводе, где камнем преткновения стали как раз эти злополучные миллионы.

В начале июня судьи постановили, что Ричард Зеласко должен поступить по совести (а точнее – по закону) и разделить свой $80-миллионный выигрыш со своей бывшей женой Марией Зеласко, объясняя свое решение тем, что «удачный» лотерейный билет был приобретен в то время, когда супруги еще находились вместе, соответственно, женщина также причастна к этому выигрышу, как и Ричард. Хотя адвокат везунчика попробовал воззвать к мужской солидарности, обращая внимание на то, что его подопечному просто повезло и именно это везение сделало его богачом, но никак не его супруга, с которой отношения на тот момент оставляли желать лучшего.

Именно из-за непримиримых разногласий после 7 лет брака пара решила развестись, подав на развод в 2011 году. Ричарда и Марию развели лишь в 2018 году, урегулировав вопросы раздела общего имущества, опекунства и алиментов, и именно затягивание бракоразводного процесса сыграло на руку находчивой женщине. Ведь лотерейный билет Ричард купил в 2013 году, когда формально они все еще считались мужем и женой, хотя давно проживали отдельно и устраивали свою личную жизнь независимо друг от друга. После вычета всех налогов выигрыш Ричарда составил около $39 миллионов и именно на большую часть этой суммы претендовала его «бывшая». Судья решил встать на сторону женщины и напомнил победителю лотереи, что не только трудности, убытки, но и радости и выигрыши должны поровну делиться между супругами.

Апелляционный суд, куда обратился Ричард в поисках справедливости, принял во внимание тот факт, что за время брака мужчина чаще появлялся в казино и увеселительных заведениях, чем на работе, в то время, как его жена обеспечивала семью и занималась воспитанием детей, и решил, что Мария заслужила эти деньги, поэтому делиться все же придется.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/fotolia

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