Суд обязал победителя лотереи разделить $80-миллионный выигрыш с экс-супругой

Американец, поймавший удачу за хвост, явно запомнит не только тот день, когда приобрел выигрышный лотерейный билет, сделавший его в одночасье миллионером, но и тот день, когда в апелляционном суде в Мичигане решалась дальнейшая судьба его выигрыша. «Сколько людей могут похвастаться таким везением?», - именно этим вопросом задавались судьи при вынесении приговора в деле о разводе, где камнем преткновения стали как раз эти злополучные миллионы.

В начале июня судьи постановили, что Ричард Зеласко должен поступить по совести (а точнее – по закону) и разделить свой $80-миллионный выигрыш со своей бывшей женой Марией Зеласко, объясняя свое решение тем, что «удачный» лотерейный билет был приобретен в то время, когда супруги еще находились вместе, соответственно, женщина также причастна к этому выигрышу, как и Ричард. Хотя адвокат везунчика попробовал воззвать к мужской солидарности, обращая внимание на то, что его подопечному просто повезло и именно это везение сделало его богачом, но никак не его супруга, с которой отношения на тот момент оставляли желать лучшего.

Именно из-за непримиримых разногласий после 7 лет брака пара решила развестись, подав на развод в 2011 году. Ричарда и Марию развели лишь в 2018 году, урегулировав вопросы раздела общего имущества, опекунства и алиментов, и именно затягивание бракоразводного процесса сыграло на руку находчивой женщине. Ведь лотерейный билет Ричард купил в 2013 году, когда формально они все еще считались мужем и женой, хотя давно проживали отдельно и устраивали свою личную жизнь независимо друг от друга. После вычета всех налогов выигрыш Ричарда составил около $39 миллионов и именно на большую часть этой суммы претендовала его «бывшая». Судья решил встать на сторону женщины и напомнил победителю лотереи, что не только трудности, убытки, но и радости и выигрыши должны поровну делиться между супругами.

Апелляционный суд, куда обратился Ричард в поисках справедливости, принял во внимание тот факт, что за время брака мужчина чаще появлялся в казино и увеселительных заведениях, чем на работе, в то время, как его жена обеспечивала семью и занималась воспитанием детей, и решил, что Мария заслужила эти деньги, поэтому делиться все же придется.