Стройные как тростинки Мария Кожевникова и Наталья Бардо на премии АПКиТ

В московском банкетном зале «Мир» прошла церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), на которой знаменитости подвели итоги 2017 года. Награды в разных номинациях получили создатели телефильмов, вышедших в эфир на федеральных каналах.

Звездные гости, среди которых были Мария Кожевникова, Анна Снаткина, Ингеборга Дапкунайте (впервые вышедшая в свет после новости о разводе), Наталья Бардо и многие другие, с удовольствием позировали фотографам и сменяли друг друга на сцене.