Стройные как тростинки Мария Кожевникова и Наталья Бардо на премии АПКиТ
В московском банкетном зале «Мир» прошла церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), на которой знаменитости подвели итоги 2017 года. Награды в разных номинациях получили создатели телефильмов, вышедших в эфир на федеральных каналах.
Звездные гости, среди которых были Мария Кожевникова, Анна Снаткина, Ингеборга Дапкунайте (впервые вышедшая в свет после новости о разводе), Наталья Бардо и многие другие, с удовольствием позировали фотографам и сменяли друг друга на сцене.
В номинации «Лучший актер в телевизионном фильме/сериале» победу завоевал Константин Хабенский за главную роль в сериале «Троцкий». Лучшей актрисой телевизионного фильма была признана Ольга Сутулова, сыгравшая Наталью Седову в том же проекте.
Фото: Starface