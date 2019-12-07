Стройная Пугачева, стильная Орбакайте, элегантная Проскурякова и другие звезды на премьере «Тот самый концерт»

В минувшую пятницу, 6 декабря, в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера фильма «Алла Пугачева. Тот самый концерт». Концерт, который лег в основу фильма, прошел в апреле 2019-го — тогда многие поклонники певицы по той или иной причине не смогли присутствовать на нем: кто-то не нашел возможности приехать, для кого-то билеты оказались слишком дорогими. Для них легендарная певца решила сделать экранизацию, которую представила лично.