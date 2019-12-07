passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Стройная Пугачева, стильная Орбакайте, элегантная Проскурякова и другие звезды на премьере «Тот самый концерт»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 28

Алла Пугачева

Фото: Светлана Наконечная

В Москве прошла премьера фильма-экранизации шоу Аллы Пугачевой.

В минувшую пятницу, 6 декабря, в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера фильма «Алла Пугачева. Тот самый концерт». Концерт, который лег в основу фильма, прошел в апреле 2019-го — тогда многие поклонники певицы по той или иной причине не смогли присутствовать на нем: кто-то не нашел возможности приехать, для кого-то билеты оказались слишком дорогими. Для них легендарная певца решила сделать экранизацию, которую представила лично.

Фото: Светлана Наконечная

На мероприятии присутствовали родственники, коллеги и друзья Аллы Борисовны: Кристина Орбакайте, Никита Пресняков и Алена Краснова, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Валентин и Марина Юдашкины, Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Алика Смехова, Игорь Гуляев, Леонид Якубович, Екатерина Волкова и другие.

Фото: Светлана Наконечная

Фото: Светлана Наконечная

Фото и видео: Светлана Наконечная, instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!