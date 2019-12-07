Стройная Пугачева, стильная Орбакайте, элегантная Проскурякова и другие звезды на премьере «Тот самый концерт»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Светлана Наконечная
В минувшую пятницу, 6 декабря, в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера фильма «Алла Пугачева. Тот самый концерт». Концерт, который лег в основу фильма, прошел в апреле 2019-го — тогда многие поклонники певицы по той или иной причине не смогли присутствовать на нем: кто-то не нашел возможности приехать, для кого-то билеты оказались слишком дорогими. Для них легендарная певца решила сделать экранизацию, которую представила лично.
Фото: Светлана Наконечная
На мероприятии присутствовали родственники, коллеги и друзья Аллы Борисовны: Кристина Орбакайте, Никита Пресняков и Алена Краснова, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Валентин и Марина Юдашкины, Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Алика Смехова, Игорь Гуляев, Леонид Якубович, Екатерина Волкова и другие.
Фото: Светлана Наконечная
Фото: Светлана Наконечная
Фото и видео: Светлана Наконечная, instagram
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