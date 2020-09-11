Стройная Повереннова, сияющая Безрукова и другие звезды обсудили секреты ухода за собой

Несмотря на довольно прохладную и дождливую погоду, гости мероприятия были рады возможности наконец-то увидеться после перерыва, вызванного пандемией и летними отпусками, потому с удовольствием общались друг с другом и журналистами, уделяя особое внимание темам, связанным с уходом за собой и здоровым образом жизни, и делились впечатлениями от летнего отдыха и планами на будущее. Многие знаменитости, учитывая, наступившую осень, отдали предпочтение элегантным нарядам в лаконичных оттенках.

Так, Дарья Повереннова выбрала для мероприятия элегантный серый брючный костюм и черную водолазку, который подчеркивал стройность ее фигуры и бесконечно длинные ноги.