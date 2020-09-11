Стройная Повереннова, сияющая Безрукова и другие звезды обсудили секреты ухода за собой
Фото: архив пресс-службы
10 сентября в ресторане Hamster прошел осенний бьюти-бранч, на котором собрались звезды кино, телевидения, шоу-бизнеса и театра, чтобы поговорить о модных трендах и новинках в бьюти-индустрии, поделиться своими «фирменными секретами». На мероприятии, а также состоялась презентация книги известного бьюти-блогера, косметолога-эстетиста Ольги Енко, которая познакомила гостей с методикой тейпирования лица и ответила на все возникшие вопросы. Среди знаменитостей, посетивших Public Talk, были: Дарья Повереннова, Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская, Юля Ковальчук, Ольга Кабо, Анфиса Чехова, Согдиана, Анастасия Гребенкина, Катя Лель, Анна Банщикова, Анастасия Стоцкая.
Несмотря на довольно прохладную и дождливую погоду, гости мероприятия были рады возможности наконец-то увидеться после перерыва, вызванного пандемией и летними отпусками, потому с удовольствием общались друг с другом и журналистами, уделяя особое внимание темам, связанным с уходом за собой и здоровым образом жизни, и делились впечатлениями от летнего отдыха и планами на будущее. Многие знаменитости, учитывая, наступившую осень, отдали предпочтение элегантным нарядам в лаконичных оттенках.
Так, Дарья Повереннова выбрала для мероприятия элегантный серый брючный костюм и черную водолазку, который подчеркивал стройность ее фигуры и бесконечно длинные ноги.
Фото: архив пресс-службы
Юлия Ковальчук пришла в черной куртке-косухе и кожаных брюках, которые дополнила водолазкой песочного цвета. Модный естественный макияж также был выполнен в нюдовых тонах. Волосы певицы были уложены небрежными волнами.
Фото: архив пресс-службы
В свою очередь, Олеся Судзиловская, решила не обращать внимание на осеннюю погоду, и позировала фотографам в шелковой блузке оттенка чайной розы и юбке-карандаш в тон.
Фото: архив пресс-службы
Ирина Безрукова просто светилась от счастья перед камерами. А ее образ получился одним из самых ярких на мероприятии. Актриса выбрала классическую черно-красную гамму в одежде, которую поддержала и в макияже и маникюре.
Фото: архив пресс-службы
Во время Public Talk всем гостям подавали блюда европейской кухни с яркими и сочными паназиатскими акцентами, приготовленные под руководством известного московского шеф-повара Дмитрия Погорелова.
Фото: архив пресс-службы
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