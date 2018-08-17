Стройная как тростинка Ходченкова, стильная Александрова и другие звезды на премьере сериала «Домашний арест»

Телеканал ТНТ устроил премьеру нового комедийного сериала «Домашний арест», автором сценария к которому выступил известный комик и музыкант Семен Слепаков, одновременно и в Сети (поскольку серии будут доступны лишь на новой онлайн-площадке ТНТ-Premier), и оффлайн: на мансарде столичного ТЦ «Цветной» собрались звезды проекта — Светлана Ходченкова, Оксана Акиньшина, Марина Александрова, Яна Кошкина и другие.

Особое внимание к себе привлекла стройная и цветущая Светлана Ходченкова. Блондинка с удовольствием пообщалась с коллегами и журналистами и смело ответила на провокационный вопрос о том, ходит ли она в стриптиз-клубы (поскольку актрисе очень правдоподобно удалось войти в свою роль танцовщицы в подобных заведениях): «На стриптиз не хожу, но активно занимаюсь спортом, в том числе танцами на пилоне. Видимо, поэтому на съемках чувствовала себя как рыба в воде».