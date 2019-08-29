Стройная и элегантная: 70-летняя Ирина Муравьева в голубом платье и на каблуках восхитила коллег в Малом театре

«Новый сезон — это новый экзамен, новое восхождение. Потому что мы знаем, что будут новые спектакли, где нужно и показать свое мастерство, и подняться на ступеньку выше», — поделилась чувствами Людмила Полякова, признавшись, что очень любит этот день.

Художественный руководитель театра Юрий Соломин почтил минутой молчания память народной артистки СССР Элины Быстрицкой, народных артистов России Нелли Корниенко и Анатолия Торопова, подвел итоги 263-го сезона и рассказал о планах на новый – 264-й. Зрителей удивят новыми спектаклями, всего запланировано шесть премьер, первой станет «Игроки» Гоголя. Также зрителя в этом сезоне ждут «Красавец мужчина» Островского, «Варвары» Максима Горького и две постановки по пьесам зарубежных авторов — «Физики» Дюрренматта и «Рождество в доме сеньора Купьелло» Эдуардо Де Филиппо, над которым будет работать приглашенный режиссер из миланского театра «Пикколо» Стефано де Лука.

Игорь Петренко, который уже 22 сентября сыграет главную роль в «Игроках», рассказал, что изучил то, как разные театры ставили этот спектакль, и задался целью создать более полный, новый образ главного героя Ихарева.