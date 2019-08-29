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Стройная и элегантная: 70-летняя Ирина Муравьева в голубом платье и на каблуках восхитила коллег в Малом театре

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Ирина Муравьева

Фото: Пресс-служба

Новое платье постройневшей Ирины Муравьевой произвело настоящий фурор во время сбора труппы.

В минувшую среду, 28 августа, в Малом театре прошел сбор труппы. Отдохнувшие и полные сил актеры впервые встретились после летних каникул.

Настоящей звездой вечера стала 70-летняя Ирина Муравьева: она появилась на мероприятии в элегантном голубом платье, дополненном ярким платком, и лодочках телесного цвета на устойчивых каблуках. Коллеги отметили, что актриса заметно постройнела за лето.

Среди гостей также были замечены Людмила Полякова, Игорь Петренко, художественный руководитель театра Юрий Соломин, Валерий Афанасьев, Виталий Коняев, Вячеслав Езепов. Заслуженные артисты России, народные артистки и совсем юные актеры обсуждали планы, делились впечатлениями.

Художественный руководитель театра Юрий Соломин и новые артисты театра

Фото: Пресс-служба

«Новый сезон — это новый экзамен, новое восхождение. Потому что мы знаем, что будут новые спектакли, где нужно и показать свое мастерство, и подняться на ступеньку выше», — поделилась чувствами Людмила Полякова, признавшись, что очень любит этот день.

Художественный руководитель театра Юрий Соломин почтил минутой молчания память народной артистки СССР Элины Быстрицкой, народных артистов России Нелли Корниенко и Анатолия Торопова, подвел итоги 263-го сезона и рассказал о планах на новый – 264-й. Зрителей удивят новыми спектаклями, всего запланировано шесть премьер, первой станет «Игроки» Гоголя. Также зрителя в этом сезоне ждут «Красавец мужчина» Островского, «Варвары» Максима Горького и две постановки по пьесам зарубежных авторов — «Физики» Дюрренматта и «Рождество в доме сеньора Купьелло» Эдуардо Де Филиппо, над которым будет работать приглашенный режиссер из миланского театра «Пикколо» Стефано де Лука.

Игорь Петренко, который уже 22 сентября сыграет главную роль в «Игроках», рассказал, что изучил то, как разные театры ставили этот спектакль, и задался целью создать более полный, новый образ главного героя Ихарева.

Текст: Роза Ветрова

Фото: пресс-служба

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