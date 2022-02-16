Стройная, дерзкая: Лариса Долина в кожаной юбке и «грубых» ботинках побывала на премьере фильма
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Фото: Пресс-служба
Первыми увидеть фильм в кинотеатр прибыли многие звездные гости, среди них были Лариса Долина, Александр и Екатерина Стриженовы, Елена Малышева, Игорь Бутман с молодой женой, Эдгард Запашный, Татьяна Устинова и не только.
Для вечера в кино гости выбрали элегантные и удобные аутфиты. Так, Лариса Долина на красной дорожке позировала в кожаных облегающих брюках, кожаной короткой юбке с драпировкой, «грубых» ботинках и элегантном жакете. Дерзкий наряд подчеркнул фигуру народной артистки.
Юлия Савичева надела легкие свободные брюки цвета чистого неба и такого же оттенка свитер. Контраст им составили кожаные полусапожки цвета охры.
Фото: Пресс-служба
Александр и Екатерина Стриженовы для премьеры подобрали парный образ total black.
Фото: Пресс-служба
Елена Малышева для премьерного вечера предпочла плиссированную юбку миди-длины и оригинального кроя кардиган.
Фото: Пресс-служба
Супруга Алексея Пиманова актриса Ольга Погодина пришла поддержать мужа. Для вечера в кино она выбрала элегантный брючный костюм.
Фото: Пресс-служба
Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» рассказывает о легендарных победах 1945 года, когда советская футбольная команда «Динамо» оказалась сильнее лучших профессиональных клубов английской лиги, закончив серию матчей с разгромным общим результатом 19:9.
За атмосферу на премьере отвечал Игорь Бутман и оркестр Академии джаза.
Фото: пресс-служба