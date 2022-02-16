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Стройная, дерзкая: Лариса Долина в кожаной юбке и «грубых» ботинках побывала на премьере фильма

15 февраля в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера драмы «Одиннадцать молчаливых мужчин». Картину представили режиссер и продюсер Алексей Пиманов, актеры Макар Запорожский, Павел Трубинер, Роман Курцын, Алена Коломина, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Дмитрий Белоцерковский, Александр Алешкин и другие.
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Лариса Долина

Фото: Пресс-служба

Первыми увидеть фильм в кинотеатр прибыли многие звездные гости, среди них были Лариса Долина, Александр и Екатерина Стриженовы, Елена Малышева, Игорь Бутман с молодой женой, Эдгард Запашный, Татьяна Устинова и не только.

Для вечера в кино гости выбрали элегантные и удобные аутфиты. Так, Лариса Долина на красной дорожке позировала в кожаных облегающих брюках, кожаной короткой юбке с драпировкой, «грубых» ботинках и элегантном жакете. Дерзкий наряд подчеркнул фигуру народной артистки.

Юлия Савичева надела легкие свободные брюки цвета чистого неба и такого же оттенка свитер. Контраст им составили кожаные полусапожки цвета охры.

Юлия Савичева

Юлия Савичева

Фото: Пресс-служба

Александр и Екатерина Стриженовы для премьеры подобрали парный образ total black.

Стройная, дерзкая: Лариса Долина в кожаной юбке и «грубых» ботинках побывала на премьере фильма

Фото: Пресс-служба

Елена Малышева для премьерного вечера предпочла плиссированную юбку миди-длины и оригинального кроя кардиган.

Елена Малышева

Елена Малышева

Фото: Пресс-служба

Супруга Алексея Пиманова актриса Ольга Погодина пришла поддержать мужа. Для вечера в кино она выбрала элегантный брючный костюм.

Алексей Пиманов и Ольга Погодина

Алексей Пиманов и Ольга Погодина

Фото: Пресс-служба

Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» рассказывает о легендарных победах 1945 года, когда советская футбольная команда «Динамо» оказалась сильнее лучших профессиональных клубов английской лиги, закончив серию матчей с разгромным общим результатом 19:9.

За атмосферу на премьере отвечал Игорь Бутман и оркестр Академии джаза.

Фото: пресс-служба

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