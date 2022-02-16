Стройная, дерзкая: Лариса Долина в кожаной юбке и «грубых» ботинках побывала на премьере фильма

Первыми увидеть фильм в кинотеатр прибыли многие звездные гости, среди них были Лариса Долина, Александр и Екатерина Стриженовы, Елена Малышева, Игорь Бутман с молодой женой, Эдгард Запашный, Татьяна Устинова и не только.

Для вечера в кино гости выбрали элегантные и удобные аутфиты. Так, Лариса Долина на красной дорожке позировала в кожаных облегающих брюках, кожаной короткой юбке с драпировкой, «грубых» ботинках и элегантном жакете. Дерзкий наряд подчеркнул фигуру народной артистки.

Юлия Савичева надела легкие свободные брюки цвета чистого неба и такого же оттенка свитер. Контраст им составили кожаные полусапожки цвета охры.