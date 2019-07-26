«Строго от XS до L»: в Сети ополчились на невесту, выбирающую подружек по весу и объемам

Иногда люди бывают очень грубыми. Специально или нет, а давление общества делает свое дело — когда ты не получаешь то, чего хочешь, то пытаешься подстроить ситуацию под себя, и порой это может ранить кого-то, кто находится рядом.
Фото: Twitter
Молли из Лондона, кажется, зашла слишком далеко в своих целях: стройная невеста, чей размер одежды не превышает 6 (XS), хочет выглядеть еще идеальнее. На ее свадьбе обязательно должны быть красивые подружки невесты, но попасть в их ряды могут не все желающие — кандидатки отбираются по весу и объемам. Девушки должны быть исключительно меньше 12 размера (L), чтобы подчеркивать красоту невесты. Контраст, по ее мнению, отвлечет внимание от ее неотразимости, а ведь подружки невесты должны выставлять виновницу торжества в выгодном свете.
Она поделилась своим мнением в Интернете и подчеркнула, что ничего плохого в ее желании видеть рядом с собой стройных красавиц не видит, и каждый должен делать свое дело. Однако, как передает британское издание The Sun, пользователи Сети были ошеломлены позицией Молли и не могли до конца поверить в правдивость ужасных слов.
«Смею предположить, что «друзья» гипотетические, потому что у нее их точно не может быть», «Это так грубо и бессмысленно», «То есть, если твоя лучшая подруга заболеет и наберет вес, то ради эстетики ты запретишь ей появляться на свадьбе?», «Если бы моя лучшая подруга захотела сделать меня подружкой невесты только из-за подходящего размера платья, то мы бы точно больше не были друзьями», «А друзья ваши тоже отвратительные и противные личности, чтобы не было контрастов?», — писали разъяренные пользователи невесте.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/depositphotos, Twitter