«Строго от XS до L»: в Сети ополчились на невесту, выбирающую подружек по весу и объемам

Молли из Лондона, кажется, зашла слишком далеко в своих целях: стройная невеста, чей размер одежды не превышает 6 (XS), хочет выглядеть еще идеальнее. На ее свадьбе обязательно должны быть красивые подружки невесты, но попасть в их ряды могут не все желающие — кандидатки отбираются по весу и объемам. Девушки должны быть исключительно меньше 12 размера (L), чтобы подчеркивать красоту невесты. Контраст, по ее мнению, отвлечет внимание от ее неотразимости, а ведь подружки невесты должны выставлять виновницу торжества в выгодном свете.

Она поделилась своим мнением в Интернете и подчеркнула, что ничего плохого в ее желании видеть рядом с собой стройных красавиц не видит, и каждый должен делать свое дело. Однако, как передает британское издание The Sun, пользователи Сети были ошеломлены позицией Молли и не могли до конца поверить в правдивость ужасных слов.