Стриженовы, Пресняков с сыном и другие звезды оценили новую постановку Цирка дю Солей

9 апреля в Москве состоялся премьерный показ новой постановки легендарного Цирка Дю Солей — «TORUK— Первый полет». Среди гостей премьеры были замечены Александр и Екатерина Стриженова с дочерью Сашей, Владимир Пресняков с сыном Артемием, Тимур Родригез с сыновьями и другие знаменитости. Телеведущий Дмитрий Шепелев пришел на шоу с сыном Платоном и незнакомой дамой, однако позировал перед камерами в компании героев постановки.
«Это шоу очень необычное, непохожее на то, что многие ожидают от Цирка дю Солей. Оно очень визуальное и наверное менее акробатичное, спортивное, что свойственно большинству их шоу, но при этом производит завораживающее впечатление!» — рассказал Дмитрий Шепелев о новой постановке.
Фото: Пресс-служба
«Это шикарное, красивое, очень профессионально сделанное шоу. Искушенному зрителю, возможно, покажется, что для Цирка дю Солей мало трюков. Но это специфика данного спектакля - акцент сделан не на спортивную гимнастику, а на натурализм. Поверьте, я был на планете Пандора - там все очень похоже», — восхитился Дмитрий Хрусталев.
Шоу возвращает зрителей на Пандору за 3 тысячи лет до событий знаменитого фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. Гигантская сцена, 40 огромных видеопроекторов, масштабные элементы реквизита, ожившие в виде кукол и воздушных змеев создания Пандоры, более сотни костюмов жителей На’ви, более 1000 сложнейших вручную изготовленных аксессуаров, включая головные уборы и «шестипалую» обувь - для перевозки этого шоу нужны четыре Boeing 747 или 34 большегрузных трейлера. Шоу «TORUK— Первый полет» пройдет в московском дворце спорта «Лужники» с 19 апреля по 5 мая. В Санкт-Петербурге новую постановку Цирка дю Солей можно будет посмотреть с 8 по 12 мая.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: пресс-служба