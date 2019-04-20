Стриженовы, Пресняков с сыном и другие звезды оценили новую постановку Цирка дю Солей

«Это шикарное, красивое, очень профессионально сделанное шоу. Искушенному зрителю, возможно, покажется, что для Цирка дю Солей мало трюков. Но это специфика данного спектакля - акцент сделан не на спортивную гимнастику, а на натурализм. Поверьте, я был на планете Пандора - там все очень похоже», — восхитился Дмитрий Хрусталев.

Шоу возвращает зрителей на Пандору за 3 тысячи лет до событий знаменитого фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. Гигантская сцена, 40 огромных видеопроекторов, масштабные элементы реквизита, ожившие в виде кукол и воздушных змеев создания Пандоры, более сотни костюмов жителей На’ви, более 1000 сложнейших вручную изготовленных аксессуаров, включая головные уборы и «шестипалую» обувь - для перевозки этого шоу нужны четыре Boeing 747 или 34 большегрузных трейлера. Шоу «TORUK— Первый полет» пройдет в московском дворце спорта «Лужники» с 19 апреля по 5 мая. В Санкт-Петербурге новую постановку Цирка дю Солей можно будет посмотреть с 8 по 12 мая.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: пресс-служба