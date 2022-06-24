Стриженова, Летучая, Безрукова и другие звезды на Public Talk

Мероприятие посетили: Елена Летучая, Екатерина Стриженова, Ирина Безрукова, Катя Гордон, Анастасия Стоцкая, Катя Лель, Алика Смехова, Ирина Салтыкова, Елена Воробей, Анна Пескова, Елена Ханга, Илья Жоров, Илона Бильчук, Анна Невская.

Звездным гостям удалось познакомиться с методом НейроГрафики и даже поучаствовать в мастер-классе под руководством Анастасии Анисимовой и Павла Пискарева. НейроГрафика – это научно признанный психологический метод, созданный в 2014 году. Автор этого метода, доктор психологических наук и профессор Павел Пискарев и его ученица Анастасия Анисимова рассказали о том, как родился этот метод и как стремительно он завоёвывает популярность.

НейроГрафика – это по сути творческий способ трансформации мира, способ, с помощью которого мы можем поменять себя и окружающую действительность вокруг нас. Можно сравнить это с синтезом арт-терапии, психологии, коучинга, искусства.

После мастер-класса гости с удовольствием пообщались в неформальной обстановке и продегустировали гастрообед от шефа ресторана «Бабель».