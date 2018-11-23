Стриженова, Бледанс, Ангарская и другие знаменитости назвали победительницу конкурса Miss BaByliss 2018

Помимо «Королевы красоты», на вечере также были выбраны и награждены победительницы в специальных номинациях. Вице-«Мисс BaByliss-2018» стала Нелли Бондарик, а титул «Мисс зрительских симпатий» по итогам онлайн-голосования получила Светлана Селиверстова.

Среди почетных гостей вечера были такие звезды, как Филипп Киркоров, Анжелика Агурбаш, Мария Кожевникова, Митя Фомин, Анна Хилькевич, Катя Лель, Тутта Ларсен и другие.

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram