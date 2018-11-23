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Стриженова, Бледанс, Ангарская и другие знаменитости назвали победительницу конкурса Miss BaByliss 2018

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Удовенко

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22 ноября в ресторане на яхте «Чайка» прошел финал ежегодного российского конкурса красоты Miss BaByliss.

Накануне вечером ресторан-яхта «Чайка» принимал особых гостей — именно здесь состоялся финал престижного конкурса красоты Miss BaByliss 2018, организованный при поддержке известного французского бренда приборов для красоты волос BaByliss Paris.

Финальные конкурсы позволили всем претенденткам на корону победительницы продемонстрировать свои манеры, умение ровно держать спину и элегантно ходить по подиуму, быстро находить остроумные ответы на вопросы, которые задавала судейская коллегия. В итоге экспертное и звездное жюри (в составе которого были Екатерина Стриженова, Эвелина Бледанс, Надежда Ангарская, Ладислав Бубнар и Брендон Стоун) выбрали лучшую — Юлию Удовенко.

Помимо «Королевы красоты», на вечере также были выбраны и награждены победительницы в специальных номинациях. Вице-«Мисс BaByliss-2018» стала Нелли Бондарик, а титул «Мисс зрительских симпатий» по итогам онлайн-голосования получила Светлана Селиверстова.

Среди почетных гостей вечера были такие звезды, как Филипп Киркоров, Анжелика Агурбаш, Мария Кожевникова, Митя Фомин, Анна Хилькевич, Катя Лель, Тутта Ларсен и другие.

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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