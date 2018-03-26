Стоцкая, Вербер и другие звезды с детьми побывали на балу «Истинные ценности»

Каждый год в конце марта Академия стиля Diamond Kids проводит роскошный детский бал «Истинные ценности». На этот раз мероприятие прошло в легендарном московском отеле «Метрополь».

Юные ученики Академии, под руководством Елены Эпельбаум, продемонстрировали свои достижения в области моды, музыки и танца.