Стоцкая, Вербер и другие звезды с детьми побывали на балу «Истинные ценности»
В Москве состоялся ежегодный весенний детский бал «Истинные ценности», который посетили знаменитости.
Каждый год в конце марта Академия стиля Diamond Kids проводит роскошный детский бал «Истинные ценности». На этот раз мероприятие прошло в легендарном московском отеле «Метрополь».
Юные ученики Академии, под руководством Елены Эпельбаум, продемонстрировали свои достижения в области моды, музыки и танца.
Поздравить Елену и ее подопечных пришли такие знаменитости, как Алла Вербер, Анастасия Стоцкая, Сергей Филин, Анна Невская и другие.
Фото: пресс-служба
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