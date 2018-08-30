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Стивен Сигал, Иосиф Пригожин и другие звезды на открытии фестиваля инновационных технологий «Мобилистика»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Звезды познакомились с новыми технологиями.

В эту среду, 29 августа, бизнесмен Эмин Агаларов пригласил друзей и коллег на закрытое мероприятие по случаю старта фестиваля «Мобилистика '18»в выставочном центре «Крокус Экспо». На выставке были замечены Иосиф Пригожин, Алексей Гарбер и другие.

Актер Стивен Сигал стал специальным гостем мероприятия: ему выпала честь стать амбассадором фестиваля.

«Мы должны заботиться о нашей земле. Человечество обладает всеми знаниями ресурсами для обеспечения экологически безопасной и устойчивой мобильности. Нам просто нужно переключить триггер в нашем мышлении и быть открытыми для этого решения. Для меня большая честь поддерживать Crocus Group в их работе по изменению России к лучшему», — сообщил он.

Экспонаты «Мобилистики» наглядно подтверждают слова Стивена: представленные на фестивале автомобили от Jaguar Land Rover, Tesla, BMW, Porsche и Volgabus обладают электрическими двигателями и являются абсолютно безопасными с точки зрения экологии. Часть из представленных моделей уже находятся в свободной продаже, некоторые, например, как анонсированный Porsche Taycan будут доступны в следующем году.

Фото: архивы пресс-служб

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