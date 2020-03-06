Стильные Стриженовы, стройная Смехова, Хакамада с семьей и другие звезды посетили премьеру мюзикла «ПраймТайм»

В Москве состоялась премьера нового мюзикла «ПраймТайм», поставленное совместно с канадским театром The 7 Fingers по оригинальной идее Михаила Швыдкого. Юлия Савичева, Анастасия Стоцкая, Нелли Кобзон, Денис Шведов, Юлия Волкова, Тимур Соловьев, Евгений Петросян, Ирина Слуцкая, Анна Калашникова, Катя Iowa, группа «Градусы» и другие звезды воспользовались шансом первыми посмотреть историю о начинающей певице Ане, которая хочет выиграть в главном вокальном телевизионном конкурсе страны или стать первой девушкой, победившей в рэп-баттле.

Александр и Екатерина Стриженовы пришли в стильных перекликающихся между собой нарядах.