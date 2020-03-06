Стильные Стриженовы, стройная Смехова, Хакамада с семьей и другие звезды посетили премьеру мюзикла «ПраймТайм»
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Фото: Пресс-служба
В Москве состоялась премьера нового мюзикла «ПраймТайм», поставленное совместно с канадским театром The 7 Fingers по оригинальной идее Михаила Швыдкого. Юлия Савичева, Анастасия Стоцкая, Нелли Кобзон, Денис Шведов, Юлия Волкова, Тимур Соловьев, Евгений Петросян, Ирина Слуцкая, Анна Калашникова, Катя Iowa, группа «Градусы» и другие звезды воспользовались шансом первыми посмотреть историю о начинающей певице Ане, которая хочет выиграть в главном вокальном телевизионном конкурсе страны или стать первой девушкой, победившей в рэп-баттле.
Александр и Екатерина Стриженовы пришли в стильных перекликающихся между собой нарядах.
Фото: Пресс-служба
Алика Смехова подчеркнула очень стройную фигуру брючным костюмом насыщенного цвета.
Фото: Пресс-служба
Ирина Хакамада пришла на мероприятие с «особенной» дочерью Марией и мужем Владимиром.
Фото: Пресс-служба
В спектакле заняты Галина Безрук, Ася Будрина, Александр Казьмин, Оксана Костецкая, Вадим Дубровин, Игорь Балалаев, Ефим Шифрин, Антон Деров, Евгений Вальц, Мария Худорожкова и другие. Музыку написал канадский композитор Максим Лепаж, либретто — Елена Киселева, известная по сценариям для фильмов Андрея Кончаловского, а стихи — Алексей Кортнев из группы «Несчастный случай». Над постановкой работали режиссеры Себастьян Солдевилья (Канада) и Марина Швыдкая.
Премьерные показы шоу, над которым работала международная команда, будут идти в Московском театре мюзикла до 19 апреля.
Фото: пресс-служба
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