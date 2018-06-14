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Стильные Джанабаева и Меладзе, яркий Басков, сексуальная Глюк’оZа и другие звезды на «морской» пре-пати фестиваля «Жара»

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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

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13 июня в московском Rose Bar Crocus City состоялась масштабная вечеринка, предшествующая ежегодному музыкальному фестивалю «Жара» в Баку.

Pre-party погрузила участников фестиваля в уже полюбившуюся многим атмосферу. Особенностью вечера стал «морской» дресс-код, а красная дорожка была организована прямо на воде.

Фотографам с удовольствием позировали Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, Нюша, Анжелика Агурбаш, Григорий Лепс с супругой Анной, Наташа Королева, Юлия Барановская, Настасья Самбурская и множество других знаменитостей.

Гостей встречали организаторы «Жары» Эмин Агаларов, Григорий Лепс и Сергей Кожевников. А позже Эмин в белоснежном «капитанском» пиджаке исполнил свои главные хиты. Григорий Лепс, выбравший для этого вечера небрежную тельняшку, порадовал публику своими всеми любимыми композициями. Также на pre-party выступили MBAND, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Анжелика Агурбаш и новая группа Cosmos Girls, одной из солисток которой стала 16-летняя дочь Григория Лепса Ева.

В этом году на «Жаре» гостей и телезрителей ждет грандиозная программа: 26 июля фестиваль откроет торжественный гала-концерт на сцене, установленной прямо на пляже. В остальные дни пройдут юбилейные вечера, посвященные Леониду Агутину, Владимиру Преснякову и Валерии, живой концерт группировки «Ленинград», которая впервые приезжает на фестиваль, а также творческие вечера Валерия Меладзе и Любови Успенской. Артисты уже готовят для зрителей неожиданные сюрпризы и коллаборации.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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