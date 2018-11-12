Стильные Дэвид и Виктория Бекхэмы, яркая Кейт Мосс, элегантная Ума Турман и другие звезды на British Fashion Awards-2018

От количества модниц на красной дорожке прошедшей в Лондоне церемонии British Fashion Awards разбегались глаза: Виктория Бекхэм вместе с супругом Дэвидом и старшим сыном Бруклином, Кейт Мосс, легендарная Джерри Холл, Рита Ора, Ума Турман, Пенелопа Круз и другие звезды стремились перещеголять друг друга в экстравагантности или, наоборот, в элегантности нарядов.
На наш взгляд, первое — вычурность — особенно удалось певице Рите Оре. Звезда выбрала комплект в пижамном стиле, который дополнила… полупрозрачными черными гольфами и странным ободком.
А элегантнее (и стройнее!) многих выглядела молодая мама Рози Хантингтон-Уайтли, облачившаяся в оригинальное вечернее платье со шлейфом.
Особенный фурор произвела беременная герцогиня Сассекская Меган Маркл, появившаяся на сцене, чтобы вручить награду одному из победителей. Супруга принца Гарри не побоялась надеть босоножки на очень высоких каблуках и облегающее черное платье. Выглядела она при этом потрясающе!
Также фотографам позировали: все семейство Кроуфорд-Гербер, Лив Тайлер, Наоми Уоттс, Винни Харлоу, Розамунд Пайк, Элли Гулдинг и другие британские и мировые знаменитости.
Текст: Мария Мельникова
Фото: East News
Видео: Youtube.com / British Fashion Council