Стильные Дэвид и Виктория Бекхэмы, яркая Кейт Мосс, элегантная Ума Турман и другие звезды на British Fashion Awards-2018

От количества модниц на красной дорожке прошедшей в Лондоне церемонии British Fashion Awards разбегались глаза: Виктория Бекхэм вместе с супругом Дэвидом и старшим сыном Бруклином, Кейт Мосс, легендарная Джерри Холл, Рита Ора, Ума Турман, Пенелопа Круз и другие звезды стремились перещеголять друг друга в экстравагантности или, наоборот, в элегантности нарядов.

На наш взгляд, первое — вычурность — особенно удалось певице Рите Оре. Звезда выбрала комплект в пижамном стиле, который дополнила… полупрозрачными черными гольфами и странным ободком.