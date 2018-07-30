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Стильно, дерзко, молодежно: Надежда Сысоева и ее муж повеселились на вечеринке с звездами Холостяка

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Илья Бачурин и Надежда Сысоева

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Звезды отправились в Центральный Парк Культуры и Отдыха им. Горького.

В этот викенд на территории Центрального Парка Культуры и Отдыха им. Горького в Москве прошел трехдневный музыкальный фестиваль Park Live.

34-летняя актриса Надежда Сыосева и ее супруг, 48-летний продюсер Илья Бачурин, посетили вечеринку.

Среди гостей зоны Johnnie Fizz Bar были также замечены Артем Королев, Любовь Аксенова, Анфиса Черных, Сюзанна Варнина, Мальбэк и другие знаменитости и блогеры.

Гости наслаждались хорошей музыкой, прохладительными напитками, ели мороженое, а некоторые — сделали blind tattoo.

Фото: архивы пресс-служб￼ Видео: Instagram Сюзанны Варниной

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