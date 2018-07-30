Стильно, дерзко, молодежно: Надежда Сысоева и ее муж повеселились на вечеринке с звездами Холостяка

В этот викенд на территории Центрального Парка Культуры и Отдыха им. Горького в Москве прошел трехдневный музыкальный фестиваль Park Live.
34-летняя актриса Надежда Сыосева и ее супруг, 48-летний продюсер Илья Бачурин, посетили вечеринку.
Знаете какой самый частый вопрос мне задают? Это "когда родишь"? 🤦🏼♀️🙆🏼♀️ Я ,конечно , знаю, что сейчас целый тренд на то, чтобы рожать юными – все хотят стать родителями по-раньше. Даже количество прерванных беременностей по стране снизилось почти на 10 процентов. 🙌🏻💪🏻 А у меня ответ простой : когда рожу -тогда скажу☺️☺️☺️😉 Вот вы как считаете , в каком возрасте надо заводить детей? Teeshka @terekhovboutiques ♥️
Среди гостей зоны Johnnie Fizz Bar были также замечены Артем Королев, Любовь Аксенова, Анфиса Черных, Сюзанна Варнина, Мальбэк и другие знаменитости и блогеры.
Гости наслаждались хорошей музыкой, прохладительными напитками, ели мороженое, а некоторые — сделали blind tattoo.
Фото: архивы пресс-служб￼ Видео: Instagram Сюзанны Варниной